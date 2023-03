Competición anula la tarjeta amarilla de Íñigo Vicente, amonestado en Málaga tras marcar y celebrar su gol

El Racing, y por supuesto Íñigo Vicente, han recibido este miércoles 8 de marzo una buena noticia. Y es que el Comité de Competición ha dejado sin efectola tarjeta amarilla que el atacante de Derio vio en el último partido contra el Málaga en La Rosaleda. El árbitro del encuentro, Álvaro Moreno Aragón, escribió en el acta lo siguiente al término del partido: "En el minuto 68 el jugador (10) Vicente Elorduy, Iñigo, fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer gestos provocadores al celebrar un gol".

Lo cierto es que Íñigo simplemente realizó la celebración habitual como cada vez que marca un gol; es decir, buscar una cámara de LaLiga a la que realizar de frente el gesto de hacer una llamada de teléfono, y agarrar con los dedos la camiseta a la altura de los hombros haciendo visible el dorsal "10" y su nombre encima de él.

BÚSQUEDA DE IMÁGENES:

Los servicios jurídicos del club se pusieron manos a la obra buscando las imágenes pertinentes que demostraran que Íñigo Vicente no solo no se encaró de forma provocativa a los aficionados del Málaga, sino que en esa y el resto de celebraciones el vasco repite esos gestos en clara alusión a sus familiares y amigos. La intención del Racing era hacer ver al Comité de Competición que la percepción del colegiado no era la correcta, ni mucho menos. Por suerte para los intereses verdiblancos, el estamento disciplinario ha aceptado la petición de retirada de la tarjeta amarilla.

Así las cosas, Íñigo Vicente se queda con 3 amonestaciones acumuladas, y no 4. Esto quiere decir que en el próximo partido (lunes 13 de marzo ante la S.D. Huesca en El Sardinero a las 21:00 horas) el habilidoso futbolista no tendrá la amenaza de, en el caso de que viera otra amarilla, perderse por sanción el fundamental compromiso de la próxima semana contra el Lugo en el Anxo Carro (domingo, 19 de marzo a las 18:30 horas).