Chus Puras, convencido: "Si me hubieran dado la oportunidad, habría optado a ganar un Mundial de Rallies"

Chus Puras, leyenda viva del automovilismo en España, repasó su trayectoria deportiva con Jaime del Olmo en Cope Cantabria. Además, explicó con renovadas ilusiones el proyecto nuevo en el que está implicado este año.

. Parece que sigues activo y metido en nuevos proyectos, como el de enseñar a nuevos pilotos ¿no es así?

Bueno, es algo que evidentemente me gustaría hacer. Aunque el momento de crisis hace que por ahora no podamos volver a la normalidad, he montado una pequeña estructura que ya estaba trabajando con ella, “SARUP Motorsport”, y a través de esta empresa quiero transmitir a los pilotos, enseñarles cosas del tema en el que ahora estoy más centrado, dunas, conducción en pistas de navegación... para rallyes como el Dakar, el Panáfrica de Marruecos y ese tripo de pruebas. Tenemos una estructura muy maja, muy profesional, con camión de asistencia, vehículos de apoyo, mecánicos, ingenieros... Es un momento complicado para crear iniciativas nuevas, pero creo que merece la pena; siempre tengo en el rabillo del ojo a gente joven, y ojalá pueda tener a pilotos y copilotos que quieran alquilar nuestros coches y nuestro equipo, y por supuesto asesorar a todo el mundo que esté con nosotros.

. Para todos los interesados que deseen ponerse en contacto contigo o con tu equipo, ¿qué deben hacer?

Tenemos todo en nuestra web, www.chuspuras.com, con mucha información de todos los programas. Yo personalmente estoy a disposición de quien esté interesado para hablar, pasarle presupuestos..., en fin, lo que sea necesario. También te digo, es un complemento, no quiero que se entienda como un negocio que voy a hacer ahora y ya está, yo sigo con la idea de estar en el Dakar 2021. Lo bueno de este proyecto del Dakar es que con esta estructura es mucho más fácil asesorar y estar con los pilotos, y puede ser una aventura muy bonita. Y para mí es una satisfacción estar con esta gente y transmitir.

. ¿Tu nuevo amor, los raids? ¿Qué sucede con el asfalto, qué te gusta más?

(risas) Vamos a ver, todo tiene su momento. He estado más de 20 años en Campeonatos de España, el Mundial de Rallies... ya cumplí con mis objetivos, he ganado muchos títulos, y ahora esta especialidad de los raids a la hora de pilotar es espectacular, por las dunas, por las pistas, y es en lo que estoy más centrado ahora. En asfalto, recordarás que el año pasado celebramos los 100 años con la marca Citroën, estuvo muy bien y participé en dos pruebas del Nacional, pero no me veo ahora como para hacer un campeonato completo en una marca. Eso es ya más complicado, los días y los años no pasan en balde aunque la ilusión siempre la tengo; si hay cosas esporádicas que hacer, y participaciones en pruebas del campeonato de España, o en un Europeo, o lo que sea, por supuesto que la gasolina no la he quemado entera todavía.

. Por comparar y ver cómo habla tu corazón... ¿Qué te ha gustado más, participar en un Dakar o competir en una prueba del Mundial, como tu victoria en Córcega hace casi 20 años?

Es diferente. Los rallies han sido mi especialidad, mi vida deportiva durante muchísimos años, mi profesión, y eso no te lo quitas. Es con lo que más cosas he conseguido. Por supuesto que el Rallye de Córcega fue el resultado y la recompensa de tantos años estando ahí luchando, el sacrificio... Eso no está a la altura de mucha gente; yo lo hice, lo conseguí. Evidentemente el Dakar es una experiencia muy bonita, preciosa, y ahora mismo es lo que mejor encaja con lo que yo puedo hacer, con el tiempo que tengo disponible, y sobre todo porque es una pasada... Es una aventura pura y dura y se disfruta de otra manera. Pero si tengo que elegir, los rallies es una especialidad donde conseguí todo.

. ¿Qué hubiera sido de Chus Puras, competitivamente hablando, si hubiera tenido los recursos o las oportunidades de competir con mayor asiduidad en el Mundial?

Es dificil decirlo a toro pasado, qué pudiera haber sido. La gente que me conoce y me siguió sabe que estuve muchos años de la mano de Citroën Hispania, con Piedrafita Sport, el preparador español, luchando por hacerme un hueco en el Mundial. Conseguí dar el paso de demostrar a Citroën Francia, el equipo oficial, que podían contar conmigo no solo en asfalto, también en tierra. Recuerdo que para demostrárselo cuando corría en España en programas privados con cualquier coche, le mandaba a Guy Fréquelin, director deportivo mundial, todos los tiempos para decirle que no solo iba bien en asfalto sino también en tierra. Pero bueno, al final no fue posible porque el equipo tuvo que elegir entre un francés, Philippe Bugalski, gran amigo mío tristemente fallecido por un accidente en su finca, y yo. Éramos muy amigos, pero al tener que decidir Guy Fréquelin entre un piloto y otro, Philippe era francés, vivía muy cerca de las instalaciones en París, y no pude tener esa perspectiva de hacer un programa completo. Es una pena porque estaba absolutamente convencido de que si me hubieran dado la posibilidad de competir en 10-12 pruebas, hubiéramos luchado por el título Mundial, no me cabía en ese momento ninguna duda.

. De lo que tampoco hay dudas es del cariño que te sigue dando la gente, el aficionado al motor. Ese es tu legado...

Eso es de las cosas que más orgulloso estoy, lo que más feliz me hace, que después de tantos años la gente se acuerde de todo lo que hice. Yo en aquel momento, la verdad es que luchaba por ir ascendiendo, pero con el paso de los años te das cuenta que ha sido un trabajo muy bueno, que la gente te lo reconoce, y estoy muy agradecido. Siempre que puedo doy las gracias a la afición, como en 2019 que no tenía pensado ponerme el casco y en el Festival Rallye Trasmiera después de 12 años de no tocar el asfalto lo hice de la mano de muchos amigos, y la verdad que fue impresionante. No se me va a olvidar nunca porque la afición respondió de manera sobresaliente.