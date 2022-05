El capitán del Laredo David Vinatea deja el club: "La familia emprende una nueva aventura. Te quiero CHARLES"

El CD. Laredo se despide en este final de temporada de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de la entidad, David Vinatea Castillo. El delantero pejino que comenzó a jugar al fútbol en su barrio, que ingresó en el club a los 8 años y que acaba su etapa en San Lorenzo con 32 años en 2ª RFEF, se convirtió con el paso del tiempo en todo un símbolo, leyenda y referente para los jóvenes futbolistas laredanos y aficionados en general, gracias a sus goles, su compañerismo y su carisma, que quedarán para siempre en el césped del San Lorenzo, en sus gradas y en las tertulias futbolísticas de la capital de la Costa Esmeralda.

Tras llegar a las secciones inferiores del 'Charles', comenzó a subir escalones hasta llegar al primer equipo, saliendo posteriormente al Santoña CF, donde militó 4 temporadas (en una de ellas estuvo un mes en el Siete Villas) y posteriormente un año en la RS Gimnástica. Con el conjunto torrelaveguense logró el título de Liga de 3ª División (2013/14), además de otros 3 títulos con el CD Laredo (2014/15, 2015/16 y 2019/20) y el ascenso a 2ª División B (2019/20), categoría donde se logró la permanencia la pasada temporada.

Con el primer equipo del CD Laredo, Vinatea ha conseguido anotar 99 goles (dos de ellos siendo todavía juvenil) y por lo tanto está a tan solo uno de cifra centenaria, que podría lograr en la última jornada que resta para concluir el campeonato, este próximo fin de semana en Santander contra el Rayo Cantabria.

“La familia emprende una nueva aventura”, ha comentado el delantero en su carta de despedida, lo que le obligará a cambiar su localidad de residencia.

CARTA DE DESPEDIDA DE DAVID VINATEA :

"Ha llegado el día de despedirse. Esta será mi última temporada en el CD LAREDO, ya que la familia emprende una nueva aventura.

Ha sido un orgullo crecer de la mano y acabar siendo tu capitán en días tan bonitos. Llegué siendo un niño de 8 años, me voy con 32, dos hijos y habiendo cumplido todos los sueños que ese niño soñaba conseguir con esta camiseta.

El camino ha sido precioso, guardo partidos y momentos en mi cabeza inolvidables, es imposible resumir en unas líneas todos los momentos vividos, pero sobre todo me quedo con el gran valor que el club me ha dado, la amistad de muchos de mis mejores amigos.

Quiero dar las gracias a compañeros, cuerpos técnicos, directivas … con los que me tocó compartir esta etapa que se va a cerrar. Me habéis hecho mejor persona y mejor futbolista.

Dar las gracias a la afición. Habéis demostrado ser de otra categoría en los buenos y sobre todo en los malos momentos. Lo que me habéis hecho sentir no lo compra el dinero, con vosotros detrás no importa el rival, somos capaces de todo.

Con esta comunión con la grada el club no va a parar de crecer, estoy convencido.

Para finalizar, a mis amigos y mi familia. Nada de lo conseguido se entiende sin vosotros, da igual a puerta cerrada o a 1.000 km siempre los primeros, me habéis sostenido en los peores momentos, cada gol lo hemos empujado juntos.

Nos quedan 180 minutos para poder conseguir los objetivos y dejarte donde te mereces, te voy a echar mucho de menos. Te quiero CHARLES. GURU LAREDO"

David Vinatea