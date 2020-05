"El cambio de Reñones era necesitado, había mucho desgaste y el equipo no llevaba una buena dinámica"

El pasado 7 de mayo se oficializó una noticia que sacudía a la familia del C.D.E. Sinfín. El entrenador del primer equipo durante las últimas 9 temporadas, Rodrigo Reñones, no continuaba en el cargo al decidir la directiva que era el momento de cambiar al técnico. No le dieron más explicaciones que el desgaste producido a lo largo de tanto tiempo, aunque el equipo hubiera logrado la permanencia un año más en la Liga ASOBAL. El propio Reñones entendió y reconoció en Cope Cantabria que quizá su mensaje, tras entrenar al mismo bloque de jugadores durante tantas temporadas, no llegara con tanta firmeza o que calara como tendría que ser en el vestuario.

Pues bien, dos semanas después del anuncio de la no continuidad de Reñones, el club ha encontrado al sustituto de Rodrigo: Víctor Montesinos. Cordobés, de 33 años, y que toda su experiencia en los banquillos la ha adquirido en el ARS. Palma del Río. El responsable del área deportiva del club santanderino, Servando Revuelta Ortiz, analizaba este jueves con Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" la llegada del nuevo entrenador, así como los motivos de la salida de Rodrigo Reñones.

. Lo primero y más importante, ya tenemos nuevo entrenador, que toma el testigo tras 9 años en el banquillo de Rodrigo Reñones. Victor Montesinos, que viene de una larga experiencia como jugador y luego como técnico del Palma del Río, a pesar de su juventud...

Sí, toda su carrera ha sido en el ARS, y tras estar 5 temporadas jugando en ese equipo en Plata tuvo la oportunidad de coger mucha experiencia junto a César Montes como segundo entrenador, y ya cuando el club bajó de ASOBAL él se encargó del equipo durante 7 temporadas hasta el día de hoy.

. ¿Qué buscaís en él? ¿Por qué creéis que es el perfil adecuado para llevar las riendas del equipo?

Al final estábamos buscando un cambio, a alguien que apostase por ello. Tener a un mismo entrenador durante tantas temporadas es bastante complicado, porque nosotros no somos un equipo de cambiar muchos jugadores, y al final el discurso se va acabando. Hemos tenido esa sensación de que al equipo le faltaba eso que siempre hemos proclamado, ser entusiasta, muy trabajador y demás. Parecía un poco como que al equipo se le estaba acabando el fuelle, o eso transmitía. Pensamos que habría que dar un cambio, buscar a alguien con mucho impulso, joven, con mucha determinación, ilusión... Victor, al margen de su juventud, tiene un bagaje, y después de valorarlo mucho y peinar el mercado, pensamos que era la persona idónea. Va a ser una temporada complicada, pero a ver si podemos darle a Víctor un equipo solvente para poder competir en ASOBAL.

. Ahora que tocas el tema de Reñones... Supongo que para ti en lo personal habrá sido duro despedirte de alguien que ha trabajado contigo codo con codo durante tantos años...

Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, al final por desgracia yo creo que no todo se puede perpetuar en el tiempo. Rodrigo era el entrenador que más años llevaba en la liga, es un caso más que inusual, alguien que esté al frente de la responsabilidad de un equipo profesional o semiprofesional durante 9 años. Al final estas cosas tienen que llegar, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza, es un cambio que era necesitado. Pero sí, al final las mayores cotas deportivas logradas han sido con él de entrenador, y ahora toca seguir trabajando y peleando por seguir en la categoría y mantener a Santander en el lugar que se merece, que creemos que es la ASOBAL.

. ¿Reafirmas lo que nos contó Rodrigo hace dos semanas, que él no encontraba una razón de peso para no renovarle, más allá del desgaste normal de una relación de 12 años, donde quizá la gente podría estar cansada de escuchar el mismo mensaje...?

Sí, claro. De hecho, el año que bajamos a División de Honor Plata, en ningún caso nos planteamos que él dejara de ser el entrenador, ni mucho menos. Es más, pensamos que no era culpa de él y sí de las circunstancias. Pero sí es cierto que ahora había mucho desgaste y que el equipo no llevaba una buena dinámica. Pensábamos que había llegado el momento, y esperemos no habernos equivocado.

. Eso sí, tuvo unas palabras en antena muy cariñosas contigo, diciendo que estaba seguro de que el nuevo entrenador tendrá lo que necesite porque siempre habías hecho muy bien las cosas...

Bueno... (risas) Esto es como todo, ojalá no nos equivoquemos. El problema de esto es que no todo son dos más dos, por eso nos gusta el deporte. Hay muchos factores que entran en juego pero es cierto que viene una situación muy complicada en cuanto a lo económico; hay mucha incertidumbre y lo primero es intentar que el bloque de los jugadores de casa se queden todos, mimarlos, y poder hacer un equipo con la gente que lleva muchos años dando la cara, y luego acertar en las 3-4 incorporaciones que se puedan hacer, y que el equipo sea muy resolutivo en una temporada donde va a haber 4 descensos.

. ¿Y cómo se está llevando la planificación de la próxima temporada? No se puede perder mucho más tiempo en alcanzar acuerdos para renovar a jugadores, o fichar a algunos nuevos...

Bueno, vamos a intentar cerrar primero este año. Hay muchas cosas que están muy avanzadas, la incertidumbre económica es importante... Aún quedan dos meses para que hipotéticamente vuelva la competición, y al final va a ser clave si serán 9 ó 10 meses de competición, si va a haber 1 grupo o 2, de qué dinero vas a poder disponer para las fichas de los jugadores, aunque te puedes hacer una idea... Por ahí tampoco nos podemos precipitar. Nosotros somos un equipo de perfil bajo, y creemos que como está el mercado por la situación actual, va a haber oportunidad de fichar jugadores en estos 2 meses. Hay muchas incógnitas a despejar, y dentro de lo que cabe, vamos a ver si los jugadores de casa y los de fuera que llevan tiempo vinculados aquí los podemos ir cerrando, ya hay renovaciones... Hay tranquilidad, pero estamos en un escenario donde realmente no sabemos qué va a ocurrir. Si a eso le juntas que andamos muy justos en el tema del presupuesto y que trabajamos en lo económico en peores condiciones que los demás, pues toca arriesgar y esperar un poquito más que de costumbre.

. Hablando de presupuesto, ¿cuáles son las armas que tienes para convencer a los posibles fichajes, más allá de las razones económicas, que supongo es ese caso salgamos perdiendo con la mayoría de clubes ASOBAL?

La mejor y la más bonita es Santander. Pero aparte de eso, hemos demostrado que somos un club y un equipo serio, que ha habido muchos jugadores jóvenes que aquí han ido sacando adelante su carrera deportiva como un trampolín, y un poco todo... Envolverlo bien en un papel muy bonito, con un lazo precioso, y fortalecer todo esto que comentamos. Jugar en La Albericia, Santander, que es una ciudad que irradia balonmano... El tema de las universidades que hay aquí, todo eso lo intentas compaginar y al final siempre intentamos formar un equipo competitivo.

. De momento, sensibles las bajas de Ander Torriko y Jorge Silva...

Muy sensibles, porque aparte nos hizo mucho daño que ya estaban “tocándoles” en este último tramo de la temporada. El equipo lo acusó, los dos no estuvieron al nivel que nos tenían acostumbrados, y es cierto que va a ser muy complicado sustituirles. Son jugadores especiales, diferentes; no es fácil encontrar a un Ánder tan elécrico que nos haya dado tanto, o el lanzamiento de Jorge, pero en ello estamos trabajando. Lo que hay que intentar es, igual no poder encontrar jugadores parecidos, pero sí hacer un equipo competitivo.