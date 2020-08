Benktib: "Pensé en tirar la toalla pero aún soy joven y sé que aprovecharé la oportunidad que me da el Racing"

Ismael Benktib es muy joven, 22 años, pero le ha dado tiempo en su corta trayectoria profesional a vivir las dos caras de la moneda en el mundo del fútbol: ser un prometedor centrocampista internacional en las categorías inferiores con Marruecos, que contribuyó de forma importante al ascenso del Elche a Segunda en la campaña 18-19, y salir del club ilicitano por discrepancias contractuales y pasarse prácticamente año y medio sin jugar. "Malas decisiones del entorno del chico..." explicó Pedro Menéndez, secretario técnico del club, en su presentación como nuevo jugador del Racing.

El hispano-marroquí ha cerrado ese triste capítulo en su carrera y pretende saborear de nuevo la sensación de sentirse futbolista: "Cuando me pasó eso sí que tuve momentos en que sí que quería tirar la toalla, pero por el apoyo de familiares, amigos y de Raúl, que es mi nuevo agente desde hace un año, he salido para adelante y como soy joven aún tengo esa oportunidad que me ha dado el Racing, y la voy a aprovechar. Sé que puede ser una sorpesa para la gente, porque en los dos últimos años no he jugado nada, pero yo sé lo que soy y lo que valgo; he venido para ser futbolista otra vez. Cuando me llamaron, me llegó la oferta y me explicaron el proyecto no me lo pensé dos veces..."

Benktib puede jugar en cualquiera de las posiciones del centro del campo. Su físico puede ser determinante como pivote, interior, o incluso como jugador de banda. Menéndez lo avala, pero "yo le veo más de 8, en el pasillo interior; pero también de 6. Tiene talento con el balón y aparte tiene físico". La pretemporada está siendo muy exigente, aunque Ismael sabe que el sufrimiento dará sus frutos: "He estado 5 meses parado, me he entrenado por mi cuenta y bien... Cueli nos está metiendo mucha caña, pero nos viene bien".

LAS CLAVES DE SU FICHAJE

A los aficionados racinguistas puede que sí les sorprendiera su contratación, pero... ¿y al propio Ismael? ¿Le sorprendió que le llamara el Racing?: "Sí, pero yo al final sé lo que es competir en un club grande, lo hice en el Elche que ascendió a Segunda... cuando hay competencia doy lo mejor de mí". En ese sentido, era de recibo escuchar las razones por las que el Racing se decidió por incorporarle como refuerzo. Menéndez dio algunas claves: "Después de ver muchas cosas aparece su nombre, por amigos en común y demás... Amorrortu tiene una amistad importante con el seleccionador de Marruecos y es uno de los que nos anima a ficharle; dice que es un talento y el mejor jugador que tuvo en la Sub-19. Hablo luego con gente que estuvo en el Elche en su época, y todos me animan a hacerlo. Que las malas decisiones le han hecho que no llegue a triunfar de verdad, pero que está a tiempo de ello. Es Sub-23, otro de los motivos por los que le fichamos".