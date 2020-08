Andrade: "Uno de mis fuertes es el físico, pero ahora me está costando; llevo 5 meses parado por la pandemia"

Este martes 25 de agosto fue el día escogido por el Racing para la presentación oficial del primer fichaje para la temporada 20-21. Pablo Andrade, lateral brasileño de 26 años (disputó la campaña pasada 20 partidos con el Rayo Majadahonda madrileño en el grupo I de Segunda B) llega con toda la ilusión del mundo al club verdiblanco, aunque reconoce que de momento la carga física que está imprimiendo Rozada y su equipo le está superando en esta primera semana de trabajo: "Con esto de la pandemia y el confinamiento llevo 5 meses parado. Me está costando un poco, pero en un par de semanas voy a estar bien, sin problemas. Mi situación es un poco distinta a la de los otros jugadores; los canteranos jugaron el play-off de ascenso, y los que jugaron en Segunda van un pelín por delante, es normal. La pretemporada va a ser larga, quizá comencemos la Liga en dos meses... Lo importante es no lesionarse, coger el ritmo poco a poco para estar bien cuando empiece el campeonato".

Curiosamente, Andrade apuntó a los medios en su presentación que el apartado físico es uno de sus puntos fuertes: "Puedo estar constantemente subiendo y bajando la banda sin problemas. Soy un lateral muy ofensivo, de mucho recorrido; puedo aportar profundidad y amplitud al equipo. Pero también soy equilibrado, si me necesitan en defensa, ahí estoy...". Incidiendo en esta última parte de la respuesta, Andrade confiesa que la necesidad de aprender conceptos defensivos la obtuvo cuando llegó a jugar a España: "En los últimos años he aprendido mucho, la verdad... En Brasil no se trabaja mucho eso, pero aquí he entendido que un lateral lo primero que tiene que hacer es defender; luego ataca. Es cierto que lo mejor que tengo es pisar el área contraria, llegar a línea de fondo, el uno contra uno... pero si tengo que defender no habrá problema, estoy capacitado para ello".

Respecto a las razones por las que eligió recalar en el club cántabro, no tiene dudas: "Un jugador siempre quiere crecer y estar en un gran club. El Racing está empezando un nuevo proyecto y cuando surgió la oportunidad de fichar no lo dudé; dejé las otras opciones de lado y me centré en la del Racing. No me sorprendió la llamada porque llevo 2-3 años haciendo muy bien las cosas en otros clubes. Pero no quiero venir solo a estar un año, quiero aportar mi mejor versión y estar mucho más tiempo".

PEDRO MENÉNDEZ Y LOS FICHAJES

A nadie se le escapa que de momento, y con todo el respeto a los futbolistas que han recalado en el Racing, los fichajes que han llegado como refuerzos para la próxima campaña son a priori de perfil bajo. Los aficionados quieren nombres ilusionantes que consoliden una base que pueda pelear por regresar a Segunda División. Pedro Menéndez reconoció en la presentación de Andrade que entiende "que la afición esté preocupada, es normal. También es normal que el entrenador esté pidiendo jugadores. Pero no vamos a firmar por firmar; queremos y estamos esperando a gente preparada para la exigencia que nosotros y el Racing demanda. Tenemos claro el perfil que buscamos pero el mercado está muy parado en Segunda, el de Segunda B está muy andado... Tenemos muchas semillas plantadas esperando recoger lo que de verdad queremos".

Menéndez, cuestionado por la demarcación que más necesitaría reforzar para el primer equipo, no se moja. Querría fichar en todas las posiciones (salvo la portería) a la espera de comprobar el rendimiento de los canteranos que trabajan en este inicio de pretemporada a las órdenes de Rozada: "Tenemos tiempo de sobra para ver a los chavales. Van a marcar mucho a la hora de decir si tienen que venir 5, 6, 8 o 10 caras nuevas. Nos falta un lateral derecho, centrales, medios, delanteros, jugadores de banda... un poco de todo. Queremos ver a estos chicos para ver si nos dan una alegría y tenemos que traer menos caras".