Álvaro Bustos, nuevo jugador del Racing:"El objetivo es ascender, lo sabemos todos. Este club exige lo máximo"

Tras la puesta de largo oficial de Pablo Andrade del martes como nuevo jugador del Racing, este miércoles ha sido el turno de Álvaro Bustos, ex del Pontevedra, que cuajó su mejor campaña profesional la temporada pasada, y que espera subir un peldaño más en su trayectoria logrando el ascenso con los cántabros en la 20-21.

Acompañado en sala de prensa por el director deportivo Pedro Menéndez, Bustos explicó los motivos por los que aceptó la propuesta racinguista: "Tuve bastantes ofertas este verano, había quedado libre después de muchos años. Sobre todo por el proyecto que me pusieron encima de la mesa, me convenció mucho. Esa línea que quieren seguir con gente con hambre, gente joven, mezclarlo con los que ya estaban aquí... Aparte, el Racing es un club con mucha historia".

Para el que no le conozca sobre un terreno de juego, Álvaro puntualiza cómo es su fútbol: "Definirme me cuesta; soy un jugador de equipo que me gusta jugar en banda, tanto derecha como izquierda. Me puedo manejar bien también en la media punta, jugué ahí alguna vez en categorías inferiores... Además aportaré trabajo, goles y asistencias".

En principio, y a falta de concretar más incorporaciones en la plantilla, Marco Camus podría ser competencia directa por un puesto en el once. El nuevo fichaje aplaude la pelea que se avecina: "Me ha sorprendido la gente del filial y de la cantera; están trabajando muy bien, creo que va a ser una competencia bonita, muy sana y muy buena. Eso va a ser importante en un año que se espera estemos arriba".

Cuestionado por su principal objetivo en este año tan importante para el Racing, Bustos lo tiene muy claro: "Lo primero mejorar, esa es la base para crecer. A corto plazo es lo importante, mejorar cada uno, hacer un buen equipo y formar un gran bloque. Y a largo plazo lo sabemos todos; este club exige lo máximo. Ascender, está claro. He estado en clubes similares, de ciudad, que te exigen al máximo".

Para un jugador que conoce muy bien la categoría en Segunda B, la confianza en tu trabajo y saber afrontar de la mejor manera los obstáculos que se presenten en el camino va a ser fundamental para alcanzar ese ascenso: "Va a ser muy importante empezar bien. En Segunda B siempre te vienen vacas flacas, momentos duros durante el año, y en este será muy importante no decaer; saber que hay veces que tocará estar juntos, que los momentos malos llegarán, pero ahí es cuando un equipo de verdad lucha para estar arriba y lo logra. Tenemos mucha confianza en que se va a hacer bien. De momento estamos los que estamos, daremos el máximo y que nos ayude la gente de la cantera".

Por último, y sin llegar a la semana de trabajo de pretemporada con Javi Rozada, Álvaro analiza el libro de estilo del asturiano: "Tanto el físico como el balón va a ser muy importante en esta pretemporada para crecer como equipo. Estamos muy contentos; está siendo exigente pero bueno... al final es lo que los jugadores queremos para estar bien durante el año. Personalmente estoy disfrutando porque llevo desde marzo sin competir. Tocar el balón y salir al césped es muy gratificante".

PEDRO MENÉNDEZ Y LA PLANIFICACIÓN

Está claro que, en esta campaña tan atípica por la crisis del coronavirus que estamos viviendo, está siendo muy complicado diseñar una pretemporada al uso. Ni hay fecha de inicio de competición, y ni tan siquiera el Racing sabe al 100% que competirá en Segunda B en la campaña 20-21. Tras el "Fuenlabrada-gate" LaLiga insiste en que haya los 4 descensos de Segunda marcados por la clasificación final tras las 42 jornadas disputadas; la Federación Española aboga por salvar a Deportivo y Numancia y plantea una liga de 24 equipos; y los últimos en mostrar de forma pública su parecer fue la AFE, que defiende una Segunda sin descensos, con 26 clubes, incluidos Racing y Extremadura. En este sentido, Pedro Menéndez no quiere soñar despierto: "Ojalá podamos estar en Segunda, pero nuestro objetivo lo tenemos en lo real, en lo que somos a día de hoy, y hoy la realidad nos dice que será una liga de 22 y que nosotros estamos en Segunda B".

Respecto a la planificación de pretemporada, el director deportivo verdiblanco se muestra intranquilo por la incertidumbre que rodea al inicio de la competición: "Es muy importante que se fije una fecha de inicio en Segunda B. El viernes vamos a jugar un partido entre nosotros, y a partir de ahí tenemos muchas fechas. Aún tenemos que cerrar el rival, pero es que muchos todavía no han empezado a entrenar..., queríamos rivales de Tercera pero no ha empezado casi ninguno, en Segunda B hay muchos equipos que tampoco, no está permitido jugar contra clubes de Primera y Segunda, así que está siendo complicado encontrar rivales. Pero a partir de la semana que viene marcaremos un calendario donde jugaremos miércoles y sábado sin parar".

También quiso quitar hierro ante la prensa por el hecho de que a estas alturas el primer equipo siga sin poder completar el cuerpo técnico con un segundo entrenador para Rozada: "Estamos tranquilos, tenemos un cuerpo técnico muy bueno, con dos preparadores físicos, preparador de porteros, Javi Rozada... Si vemos que hay una persona que puede aportar más en este grupo y con el perfil que buscamos tenemos claro que lo traeremos. Cueli y Dorronsoro tienen título nacional y estamos muy contentos con ellos viéndoles trabajar. Pero no es un objetivo principal".