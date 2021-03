"Sacerdote para siempre": el especial de Semana Santa de COPE Canarias este Martes Santo

Las dos diócesis del archipiélago canario celebran este Martes Santo la Misa Crismal, presididas por sus respectivos obispos en la catedral. Aunque realmente corresponde al Jueves Santo, esta celebración se realiza en las islas dos días antes para facilitar la movilidad de los sacerdotes de cada territorio.

La Misa Crismal reúne al clero diocesano y dentro de ella, además de bendecirse los santos óleos y el crisma, se renuevan las promesas sacerdotales. Este Martes Santo recordamos a los presbíteros que en 2021 celebran sus bodas de plata y de oro. En la Diócesis Nivariense, Javier Izquierdo (Tenerife) y Simón Herrera (La Palma), reviven en COPE Canarias cómo han sido estos 25 años de sacerdocio.

Lo mismo le ocurre a Juan Carlos Medina, arcipreste de Fuerteventura y párroco de Puerto del Rosario. "Toca celebrarlo en el momento en el que estamos, pero lo vamos a vivir dando gracias a Dios por lo recorrido, con la intensidad con lo que lo he vivido", asegura.

En Gran Canaria, Jesús Vega, párroco de Ingenio, celebrará sus bodas de oro el 30 de diciembre. "La gente está agradecida conmigo y a veces hasta me da vergüenza que me manifiesten que me quiere... ¡si yo soy un pobre desgraciado!", confiesa, añadiendo que "soy muy feliz a pesar de las dificultades, del coronavirus y de los años".

Celebraciones en streaming

La Semana Santa de 2020 se vivió, en gran parte, a través de las redes sociales, con un país confinado y sin posibilidad de asistir a las iglesias. Juan Carlos Medina recuerda esos días con "la iglesia vacía y preguntando por teléfono a la gente que entendía de esto cómo retransmitir, pero al final conseguimos hacerlo a través de Facebook y de YouTube".

Desde Ingenio, Jesús Vega también destaca la ventaja de que se puedan seguir las celebraciones desde cualquier parte del mundo, ayudando a quienes no pueden acercarse presencialmente al templo. De hecho, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife viven esta Semana Santa con un aforo máximo del 33 % en las iglesias.

Visitar al enfermo

En Tenerife hablamos con Julio González, palmero de nacimiento y residente en Güímar desde joven. A sus 73 años es ministro extrardinario de la comunión y visitador de enfermos, llevando a la casa de los mayores el Santísimo Sacramento. El 14 de marzo de 2020 se paralizó todo y no pudo retomar su encuentro con los ancianos hasta septiembre. Ahora, la situación ha mejorado: "Todos a los que visito están vacunados y da un poco más de tranquilidad". Jesús aprovecha, tras darles la comunión, ha hablar con ellos y hacerles compañía.

Semana Santa herreña

Terminamos este programa de Martes Santo en El Hierro, donde también están celebrando una Semana Santa diferente. El arcipreste de la isla y párroco de Valverde, Airam Expósito, explica cómo se han adaptado las celebraciones a las normas dictadas por el Gobierno de Canarias para evitar la propagación del coronavirus. El sacerdote Yan Darwin Rivas destaca la unión de los fieles de la isla, "gente luchadora".