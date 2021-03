'La Pasión Villera': así se hace la Semana Santa de La Orotava desde casa

El amor por la Semana Santa no solo se manifiesta participando en las celebraciones o preparando los templos y las imágenes; también a través de la comunicación, para que aquello que se conmemora en estos días llegue al mayor número de personas posible.

Eso mismo fue lo que motivó a un pequeño grupo de jóvenes cofrades de La Orotava a crear en marzo de 2019 La Pasión Villera, un canal con el que difundir más allá del municipio la actividad de las hermandades en la que, al menos para ellos, es "la Semana Santa más importante de Canarias".

"Ya conocíamos otras páginas de información cofrade, pero nosotros quisimos sumarnos porque creíamos que podíamos hacerlo desde otra perspectiva, reflejando que la actividad religiosa en La Orotava no se limita a la Semana Santa y al Corpus Christi, sino que se desarrolla durante todo el año", cuenta Leonardo Hernández, uno de sus impulsores.

Al principio, La Pasión Villera se apoyaba en una página web y en la difusión de los cultos de las hermandades a través de las redes sociales. Comenzaron haciéndose eco de los vídeos promocionales del Ayuntamiento de La Orotava para, más adelante, atreverse a realizar su propia producción audiovisual.

El virus que lo cambió todo

Lo tenían todo preparado para la Cuaresma de 2020. De hecho, las primeras semanas ya lanzaron algunos reportajes a diferentes cofrades en los que se explicaba el devenir de las hermandades y de las principales devociones de la Villa. Pero, a mediados de marzo, el coronavirus lo paró todo. La Orotava se quedó confinada y sin Semana Santa. Leonardo y sus compañeros habían planificado un gran reportaje de "todo lo que no se ve durante esos días", pero no pudo ser.

"La pandemia nos fastidió los planes. Nos vinos encerrados en casa y, entonces, se nos ocurrió hacer algo. Adrián (uno de los integrantes del equipo) me sugirió hacer una especie de programa online a través de videollamadas para matar el gusanillo de no poder celebrar una Semana Santa con todo su esplendor", relata Leonardo.

Así, con recursos técnicos propios, llegó el primer programa el Viernes de Dolores. "No esperábamos mucha gente, pero gustó. Llegamos a 80 personas". Dos días después, el Domingo de Ramos, y ya con más planificación, lograron más espectadores. "Pero el Jueves y el Viernes Santo fue una locura", señala. "El Jueves Santo llegamos a 200 personas. Sentimos que La Orotava en peso estaba con nosotros, haciéndose partícipe de una de las noches más especiales de la Villa".

Fueron unos días de encierro pero muy intensos: "No tuvimos vida. Dedicamos toda la Semana Santa a esto, mañana y tarde. Las entrevistas eran grabadas, pero el programa lo presentaba en directo. Vivíamos por y para La Pasión Villera, casi no nos daba tiempo de asimilar lo que estaba pasando esos días". Leonardo pone de ejemplo lo vivido el Viernes Santo como ejemplo de la intensidad con la que trabajaban: "Esa noche no quería empezar el programa porque estaba a medio terminar, pero lo hicimos. Cuando salía de la cámara, me ponía a editar los siguientes reportajes corriendo para darles paso después".

El equipo de La Pasión Villera siguió trabajando tras Semana Santa, realizando especiales con motivo de festividades como el Corpus Christi, María Auxiliadora, el Señor a la Columna, la Virgen del Carmen o el Cristo del Calvario. Un trabajo duro, sin ánimo de lucro y llevado por estudiantes universitarios y trabajadores. Por eso, los programas terminaron en septiembre, aunque siguieron divulgando la actividad cofrade de La Orotava.

Más contenidos en otra Semana Santa de pandemia

La llegada de un nuevo año sin Semana Santa les llevó a planificar otros programas con los que seguir informando a los orotavenses de todo lo que acontece en el municipio esos días. "A principios de enero comenzamos a pensar qué íbamos a hacer. Nuestra primera intención era hacer pequeños programas en Cuaresma, pero finalmente decidimos condensarlos en dos grandes programas el Jueves y el Viernes Santo", explica Leonardo Hernández.

Serán a las 10 de la noche en directo y la expectación creada en el ámbito cofrade de La Orotava no es poca. "Serán también en directo, para que la gente sienta que sus comentarios llegan y se comparten con todos en dos noches importantes para la Villa".

Pero La Pasión Villera, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, ha estado también activa durante la Cuaresma, llevando en directo la presentación del cartel y la lectura del pregón con un programa previo. Además, como broche a la Semana Santa, el Domingo de Resurrección emitirán el pregón de Eduardo Duque desde la Parroquia de la Concepción, con un montaje audiovisual "que será muy emotivo". Todo ello, "para que la Semana Santa de La Orotava se vea en el lugar que le corresponde".