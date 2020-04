Colgaduras y palmas: es Domingo de Ramos

Miles de personas se han unido en todo el país a realizar este fin de semana un gesto cargado de profundo simbolismo. En medio de tantos retos virales que estos días de confinamiento inundan las redes sociales, a los cristianos se nos propone proclamar desde casa que hoy es Domingo de Ramos, el pórtico de la Semana Santa.

Este año no habrá procesiones ni cultos públicos en las iglesias. Hoy no se podrán bendecir con agua los ramos de olivo y palmitos que recuerdan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un burrito. Pero eso no es obstáculo para que desde casa se puede celebrar el Domingo de Ramos en familia o solo, según las posibilidades de cada uno.

La iniciativa que ha corrido estos días por las redes y conversaciones de WhatsApp ha sido un éxito. Las casas de muchas personas amanecen con hojas verdes —da igual la planta— o incluso dibujos hechos por los más pequeños para proclamar en nuestra calle que ha comenzado la Semana Santa. Los hay quienes, además, han engalandado la fachada con las colgaduras rojas, tan tradicionales en estos días.

Para los próximos días, la Iglesia plantea otros particulares retos virales: realizar el lavatorio de los pies en familia o colocar una cruz para el Viernes Santo. Para la Resurrección, se nos invita a encender una vela y decorarla, a semejanza del cirio pascual que se bendice en la Noche Santa.