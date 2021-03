"Amando hasta el extremo": el especial de Semana Santa de COPE Canarias este Miércoles Santo

Cada Jueves Santo, la Iglesia católica celebra el Día del Amor Fraterno, conmemorando el mandato que Cristo hizo a sus discípulos en la Última Cena: "Amaos los unos a los otros". Este Miércoles Santo, COPE Canarias termina su programación especial de Semana Santa repasando parte de la inmensa labor que las dos diócesis del archipiélago realizan con las personas más vulnerables.

La cara más cruel de la pobreza

El director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, destaca que el número de personas atendidas por la entidad se ha duplicó en 2020 y que en los cuatro comedores que gestionan han pasado de 180 a 500 demandantes con el estallido de la pandemia. Además, habla de "un nuevo perfil de personas que nunca pensamos que iban a ser atendidas: matrimonio jóvenes de menos de 35 años con dos niños a su cargo, que trabajaban en la economía informal y que ahora se han quedado sin trabajo ni prestación. Son familias que ganaban 3.000 euros al mes y que ahora están sin ingresos". Recuerda, además, los menores extranjeros no acompañados y tutelados por el Gobierno de Canarias que, al cumplir los 18 años, "pasan a ser adultos y se quedan en la calle".

Su homólogo en la Diócesis Nivariense, Juan Rognoni, hace repaso por un año de pandemia: "Han sido vivencias duras, pero también muchas oportunidades. Son tiempos duros para las familias que ya venían a Cáritas y también para las nuevas que han llegado con la crisis sanitaria".

Otra ONG de la Iglesia, Manos Unidas, da gracias por el apoyo recibido por parte de sus socios y colaboradores. Los responsables de la entidad en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, Domingo Cordero y Luz María López, respectivamente, recuerdan que "el poder de la solidaridad no tiene límites".

El drama de la migración

Ha sido un año duro por la crisis migratoria, vivida con extrema dificultad en Gran Canaria. Adrián Sosa, párroco de Arguineguín, recuerda el reciente fallecimiento de una niña subsahariana de apenas 22 meses tras llegar a la isla: "Ahí vemos la crudeza de la migración".

El delegado diocesano de Migraciones en Tenerife, Jesús González, subraya que, "por encima de las cifras, estamos hablando de seres humanos, hijos de Dios como nosotros. Tenemos que preguntarnos qué podemos aportar para proporcionarles una acogida fraterna".

De África proceden aquellos que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor. Sor Bernarda es una misionera salesiana de Las Palmas de Gran Canaria que lleva más de 40 años trabajando con los más desfavorecidos en Togo, Costa de Marfil, Malí y Burkina Faso. Su vocación, según dice, le llegó desde pequeña. En COPE Canarias relata sus vivencias al servicio de quienes lo necesitan.

El Amor Fraterno también se manifiesta en las prisiones. Los responsables de la pastoral penitenciaria en las dos diócesis del archipiélago, Dionisio Rodado (Canarias) y Domingo Marrero (Tenerife), recuerdan el "doble encerramiento" de los internos a causa de la pandemia y la dificultad que tienen para estar en contacto con sus familiares. "Ha sido un año con mucho door, incertidumbre y miedos", asegura Marrero.

"El Señor va a pasar": Pascua en La Gomera

El Triduo Pascual se vivirá intensamente en toda Canarias, también en La Gomera. El arcipreste de esa isla y párroco de San Sebastián, Juan Ramos, tiene sentimientos encontrados: "Yo siempre animo a participar en las celebraciones, pero este año casi que e ha dado vergüenza, porque ha sido doloroso tener que repartir invitaciones para la Vigilia Pascual. Aunque estoy animando con la boca pequeña, no he perdido la ilusión. Pienso que va a ser un Triduo Pascual de interioridad. El Señor va a pasar y eso sí es verdad que no lo dudo para nada".