Adeje inicia los actos de Semana Santa este Viernes de Dolores

El municipio de Adeje podrá disfrutar en su plenitud de una Semana Santa sin restricciones sanitarias y por novedades como el I Vía Crucis del Pueblo o la apertura del auditorio, donde se proyectará el Miércoles Santo la película de La Pasión.

El evento principal de la Semana Santa en Adeje será La Pasión, que este año no contará con limitaciones de aforo y podrá disfutarse en la Calle Grande, que estará acordonada para que la gente no pueda cruzarla. Aunque no impedirá que los más devotos puedan acompañar a los personajes durante su recorrido. La concejala de Cultura, María Clavijo, asegura que esta representación cumple con el objetivo de crear un espectáculo que genere convivencia entre el público y que participen en él

En La Mañana en Tenerife, Clavijo comentó que para llevar a cabo este acto se requieren de muchas jornadas de ensayos, logistica, atrezos, escenarios,vestuarios y, sobretodo tiempo, en la que se ven involucradas alrededor de 300 personas.

Otra novedad ha sido el I Vía Crucis del Pueblo, con la imagen del Nazareno del Perdón, que transitó por todo el municipio, terminando en la parroquia de Santa Úrsula. La acogida por parte de la gente fue tan positiva que desde el Área de Cultura hay predisposición a que continúe en los próximos años.

Este Viernes de Dolores se abrirá una exposición de dioramas con pequeños pasajes ambientados en la Pasión de Cristo, similar a los belenes. Esto se une a la tradición del municipio de recrear figuras y representar dioramas de otras manifestaciones religiosas. No se pondrán todos los momentos de la Pasión, pero sí los mas significativos.

Los niños también tendrán su protagonismo durante la Semana Santa, encarnando otra versión de la Pasión con pequeños pasos. Los catequistas acompañarán a todos los niños que están en la catequesis y a todos aquellos que quieran participar de forma voluntaria.

María Clavijo ha destacado también el recién inaugurado auditorio municipal, con artistas de la talla de Pedro Guerra o Tricicle, que se subirán al escenario en primavera. Cuenta con dos salas: una principal con un aforo de 504 espectadores y otra con capacidad para 110 personas.