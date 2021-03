La abogada Mryriam Hodson pregona la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife

La parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife acogió este miércoles el pregón de Semana Santa de la capital tinerfeña a cargo de la abogada Myriam Hodson Martín. La cita también contó con la música del organista Juan Luis Bardón, que ofreció a los presentes un recital de música sacra.

La pregonera centró su mensaje en la idea de “dejarnos encontrar con Cristo” en medio de una sociedad que vive aceleradamente. “Pareciera que queremos hacer que el tiempo se multiplique. Nadie nos obliga. Nos hemos habituado a no parar, a convertirnos en seres multitarea. Es el legítimo 'siempre puedo más', 'quiero más y mejor'. Es un 'lo quiero todo'. Es la sociedad del rendimiento, de la autoexplotación. Lo importante es no parar. Tampoco pensar”, indicó.

Frente a este vacío, Hodson expresó que el ser humano experimenta una búsqueda: “Es una búsqueda muy humana, ansiosa por sentir felicidad de nuevo, por sentirse amado, por sentirse seguro. Volver a lo anterior ya no sirve. Entonces deambulamos, a veces llenos de determinación y a veces perdidos, a la búsqueda de bondad, belleza y verdad”.

En medio de esa búsqueda es cuando aparece Dios, añadió la pregonera: “Dios sale a buscarnos, una y otra vez, inasequible al desaliento. Y una vez que te cruzas con Él, una vez que le conoces, ya no quieres apartarte. Lo saben bien quienes han caminado ya con Él, como aquellos dos discípulos de Emaús… ¿no sentíamos arder nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino?”.

Hodson, en la última parte de su intervención, quiso trasladar un mensaje lleno de esperanza en Cristo: “Hoy tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Hoy es ahora, en cualquier momento. No esperemos a mañana. Busquémosle. Pidamos con confianza que se nos cruce por el camino. Pidamos que nos acaricie con la mirada y nos transforme. No hay métodos, no hay preparaciones especiales, no hay que ser doctor en nada, ¡solo hay que querer! ¡Querer y pedirlo!”.

“Vienen los días santos en que el mundo entero rememora su entrega, su Pasión y su Resurrección. Los días de la fidelidad completa, la suya y la de María. La redención de la Humanidad a través de Cristo. Hagamos un rato de silencio y leamos los Evangelios. Acercándonos a la confesión, disfrutemos de la Eucaristía, participemos de la liturgia y dejémonos encontrar. Esta Semana Santa, en Santa Cruz, hagamos lo posible por cruzarnos con Él”, concluyó.