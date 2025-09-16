14:00H | 15 SEPTIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN TENERIFE
"Si algo nos enseñó el siglo XX es que, cuando desde el poder desatas la turbia pasión del antisemitismo, se vuelve muy difícil controlarla"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h