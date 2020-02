Zapadores: listos para cualquier acción

A pesar de que probablemente sean una unidad menos conocida que sus compañeros del arma de Infantería, los zapadores son conscientes de lo fundamental que resulta su labor, tanto que son considerados como “unos todoterrenos” por sus propios colegas de armas.

En La Mañana de COPE Canarias, nos han visitado dos de sus capitanes, Alejandro de Santos y Jorge Marobotto, quienes apuntan a la variedad de misiones que realizan.

Un duro trabajo en Irak

Apenas reincorporado a su labor en el Batallón de Zapadores en la BRILCAN XVI, el capitán Santos apunta a que “en Irak el principal enemigo era el calor, debíamos adaptarnos empezando a trabajar a las cinco de la mañana, parando a las once y continuando por la tarde. En esos momentos bebíamos más de tres litros de agua, porque llegamos a alcanzar temperaturas de casi 60 grados”. En cuanto a las funciones principales en Irak, además del equipo de desminado, “lo fundamental fue la mejora de las condiciones de vida y seguridad en la base”

Los zapadores de la BRILCAN XVI en su visita a COPE

Siempre en vanguardia

Aunque en el ideario popular muchos cuentan con la imagen de la Infantería siempre está delante, matiza el capitán Marabotto que “en zona de conflicto si hay amenaza el equipo de EOD va siempre delante, como ocurría en Afganistán, donde cuando iba un contingente de vehículos, los zapadores comprobaban que no hubiese IED”.

Acciones cívico-militares

No obstante, no todo son acciones puramente de combate o de guerra si se prefiere, sino que en ocasiones es necesario “estar cuando es necesario como ocurrió en los incendios de Gran Canaria, dando apoyo a la UME, o en la instalación de un puente en Santa Cruz de Tenerife”, matiza Santos.