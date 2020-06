"Volver atrás en la desescalada supondría la muerte económica para Canarias durante una década"

El alcalde de La Orotava y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Francisco Linares, ha pedido prudencia y responsabilidad a los ciudadanos del archipiélago para evitar nuevos contagios del coronavirus en esta fase final de la desescalada.

"Casi toda la población cumple con las medidas de seguridad y distanciamiento porque sabe que el virus sigue en la calle, pero hay gente que no es consciente y actúa con mucha imprudencia. Lo estamos viendo cada día en distintos puntos de España y del mundo, con rebrotes graves en determinados lugares que se han visto obligados a dar marcha atrás en el desconfinamiento. No quiero ni pensar que eso ocurra aquí en las islas, ya que en el plano sanitario sería muy preocupante, pero desde el punto de vista económico supondría la muerte para Canarias durante al menos una década", ha afirmado en Mediodía COPE.

En esta línea, ha subrayado la importancia de ser disciplinados y respetar las normas para contener el avance de la enfermedad. "Si nos dicen que no podemos juntarnos más de 20 personas, no lo hagamos. Es fundamental tener cuidado en las reuniones y celebraciones porque aunque Canarias, por suerte, hoy es una comunidad limpia, eso no quiere decir que no corramos peligro, pues solo se ha testado al 10 por ciento de la población y puede haber un número importante de asintomáticos en el 90 por ciento restante", ha señalado.

Francisco Linares cree que debemos ser conscientes de que todos podemos ser vectores de transmisión de la enfermedad y causar un brote que ahora mismo sería un golpe difícil de superar. "Los jóvenes tienen que saber que, si cogen el virus por no usar mascarilla y se lo pegan a sus abuelos, los pueden matar", ha zanjado el regidor.