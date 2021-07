Violó a su hijastra, la dejó embarazada y continuó con los abusos solo un mes después de dar a luz

Un continúo horror de abusos y violaciones”, eso fue lo que vivió -presuntamente- una menor de 16 años residente en La Laguna, durante varios meses en los que sufrió los abusos por parte de una persona que en teoría debía cuidarla -su padastro-. Esto es al menos parte de los hechos que se desprenden del escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso COPE Canarias.

Los hechos se iniciaron cuando el acusado, que está en prisión provisional comunicada y sin fianza, entró en el dormitorio de la menor y realizó tocamientos mientras se masturbaba, actitud que repitió casi a diario. Días después terminó consumando una agresión sexual con penetración que se repetiría entre dos y tres veces por semana y pese a que la menor se negaba.

“NO DIGAS NADA TE VA A CREER”

"No quiero, vete, déjame", le decía al acusado, y no ejercía más resistencia por miedo a ser agredida y porque él le dirigía frases como "no digas nada porque tu madre no te va a creer, me va a creer a mi". Como consecuencia de estas agresiones sexuales, la menor quedó embarazada.

A medida que avanzaba la gestación y ante el temor de que la madre no la fuera a creer, la menor comentó que se había quedado embarazada de un compañero de instituto y a partir del sexto mes, comenzó a dormir con su hermana, también menor, por lo que las agresiones sexuales cesaron.

Un mes después de dar a luz, el hombre, tras amenazar a la menor de que si decía algo le quitaría a su hija, volvió a entrar en la habitación y la agredía sexualmente con penetración una o dos veces a la semana --aunque no eyaculaba en su interior--.

La menor no ejerció resistencia ante las amenazas del acusado y el temor a ser agredida. Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita 30 años de prisión para el acusado, por dos delitos de agresión secual sobre menor de edad -uno de ellos con acceso carnal- así como otros 30 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima.