Vinos de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo: la mejor opción en tu mesa

Dentro de la situación de incertidumbre que atravesamos derivada de la crisis de la Covid-19, todos los sectores están trabajando para “reinventarse” buscando nuevas formulas de comercialización y distribución. Y en ese sentido, el sector vitivinícola no es una excepción. El vino es un inmejorable compañero de viaje para dar pasos hacia un escenario más optimista y y particularmente los vinos de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo.

Uno de los cambios viene propiciado por el cierre (de momento) del canal de distribución en la hostelería y restauración, que como nos cuenta Mary Paz Gil, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo, “es muy importante, porque estamos hablando de que el 50% de la comercialización de nuestros productos viene por el canal horeca, que ahora lógicamente ha caído a un 0%”.

La perspectivas indican, según señaló Mary Paz Gil, “que esta situación no va a cambiar en el corto plazo, no creemos que se vaya a revertir por lo menos este año, pero aquellas bodegas que tenían presencia en los canales de alimentación lo han mantenido. Es verdad que consumimos más en casa, pero no llega ni a un 10% de lo que es el canal Horeca, así que las vistas están puestas a que despierte el sector restauración en las siguientes fases del desconfinamiento”.

¿La clave para un futuro mejor a corto-medio plazo? “Yo creo que entramos en una fase de generar confianza entre todos, y de propiciar ese consumo de economía circular que supone que yo consumo en la tienda de al lado, y esta tienda a su vez me comprará a mí a su vez la producción que yo genere”, responde la gerente.

Lo que parece claro desde el sector, es que las administraciones tienen un papel fundamental, en varias líneas de apoyo. “En primer lugar en la parte administrativa y burocrática simplificando todos los trámites que tienen que realizarse ahora mismo” apunta nuestra interlocutora, “y por otra parte deben volcar todos los recursos promocionales para promocionar el consumo interno, llámese vinos de ese municipio, o llámese el queso de la zona, destinando recursos a la promoción del consumo interno y facilitar la parte administrativa con ayudas para agricultores, como con líneas de crédito para el sector de bodegas.

La comarca Tacoronte-Acentejo, tiene una extensión longitudinal de 23 kilómetros y un área cultivada de 2.422 hectáreas de viñedos, representando el 40% de la superficie cultivada en la isla de Tenerife y el 20% de la superficie vitivinícola de Canarias, siendo la zona más densamente cultivada de viñedos en el archipiélago canario.

En Tacoronte-Acentejo son 1.108 viticultores los que trabajan el cultivo de la vid. Se cuenta con 35 bodegas embotelladoras, y su territorio geográfico atraviesa los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula.