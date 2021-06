Vinculan el alza de contagios en Tenerife con la juventud de la población y la dificultad para rastrear

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha presentado este jueves un informe de la Consejería de Sanidad en la que se vincula el alza de contagios en Tenerife a la mayor juventud de la población --unos 50.000 jóvenes más en la isla que en Gran Canaria--, la dificultad para realizar los rastreos y la dispersión de la población, lo que implica un aumento de la movilidad.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha aclarado, no obstante, que "no hay resultados concluyentes" desde el punto de vista epidemiológico o sanitario ni se puede apuntar una causa que determine por qué las medidas de contención que funcionan en una isla no lo hacen en Tenerife, pero ha reconocido que la incidencia acumulada crece de manera sostenida en la isla desde el 4 de junio.

Pérez ha comentado que el tipo de brotes es "similar" en Tenerife y Gran Canaria, principalmente de tipo social y familiar, pero el rastreo "es menos eficaz" en Tenerife debido a la mayor población juvenil, dado que este segmento de la población tiene un "recuerdo menos preciso" que los mayores.