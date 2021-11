El viento limpia el aire en La Palma y dirige los gases hacia el suroeste

El viento que sopla en La Palma está ayudando a limpiar el aire y dirige los gases y partículas del volcán hacia el suroeste, según recoge la última actualización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Además, la mayor parte de la energía avanza sobre coladas previas situadas en la zona central con lo que no están generando daño adicional.

Imágenes de la erupción desde el embalse Dos Pinos (Los Llanos de Aridane) a las 8.30 (hora canaria) / Images of the eruption from the Dos Pinos dam (Los Llanos de Aridane) at 8.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/7gjfx3P7bT