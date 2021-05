El vídeo de Anna y Olivia que ha conmovido al mundo: "Juntas para siempre"

La familia de Anna y Olivia, las menores desaparecidas en Tenerife hace ya 23 días, ha difundido un nuevo vídeo de las dos pequeñas para facilitar su búsqueda. Las imágenes muestran a Olivia velando el sueño de su hermana. En la grabación se puede observar como arropa a Anna y llega a susurrarle "juntas para siempre". Unas palabras que conmueven y que, en este momento, cobran un especial significado.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene el dispositivo que intentar localizar a las menores por tierra, mar y aire. Los investigadores han rgistrado en las últimas horas el coche y el barco en el que el padre de las pequeñas, Tomás Gimeno, fue visto por última vez antes de que se le perdiera el rastro solo, sin la compañía de sus hijas.

PSICÓLOGA PIDE A TOMÁS GIMENO QUE VUELVA

La psicóloga Tamara de la Rosa ha difundido una carta dirigida a Tomás Gimeno, el padre que supuestamente secuestró a sus hijas Anna y Olivia, en la que le pide que sea valiente, asuma el error y vuelva, pues "no basta con querer sino con querer bien".

En su misiva, la psicóloga le dice al padre que "hay mil soluciones para cambiar las cosas con las que no estamos de acuerdo", y le exige que no utilice la más fácil y dañina.

"En esta carta no voy a justificarte, pero tampoco voy a juzgarte. No sé por qué, pero pienso que no querías nada de esto", así comienza la carta, en la que la especialista señala que cualquier motivo le habrá hecho actuar de manera impulsiva creyendo que lo que hacía era lo justo.

"Seguramente, pasados los días, la impulsividad haya bajado de nivel y ahora no lo veas tan claro como al principio", añade Tamara de la Rosa, quien le recuerda que los padres separados no deben olvidar jamás que los más pequeños necesitan a papá y a mamá.

"Si las quieres bien, no les quites ese derecho, Tomás", le sugiere al padre, al tiempo que pone de relieve que aún puede rectificar y no seguir empeorándolo todo.

"Sé que la situación está difícil, pero de eso se trata ser valiente. Asumir el error y volver, poco a poco a recuperar tu vida", mantiene.

Asimismo, destaca que no está solo ni lo estará, pues tiene una familia que le apoyará y buenos amigos que, en esta situación, a pesar de no estar de acuerdo con lo que ha hecho, "quieren que vuelvas, no solo por las niñas sino por ti también".

"Es cierto que todo esto conlleva consecuencias, pero el amor que sientes por las niñas y tu valentía puede ayudarte a coger fuerzas, regresar y, aunque todo lo veas negro, te aseguro que nada es de ese color para siempre", afirma.

Por último le reclama al padre: "Piénsalo y regresa, Tomás. Por las niñas, por esa familia que te espera y todos esos amigos que a pesar de no entender por qué has hecho esto, hablan muy bien de ti, y sobre todo por ti".