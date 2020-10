¿Viajas a Canarias? Esto es lo que tienes que saber

Canarias quiere blindarse frente al coronavirus sin tener que renunciar a su temporada turística de verano, por la enorme dependencia económica del sector en las islas. El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto-ley de medidas extraordinarias en materia turística que, una vez entre en vigor, exigirá una prueba negativa de COVID-19 para hospedarse en los alojamientos de la región.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha resuelto este viernes en COPE Canarias las principales dudas respecto a este nuevo texto normativo, pionero en España y motivado por la ausencia de un protocolo común en la Unión Europea.

¿Cuándo entrará en vigor?

El Gobierno quiere que se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) "lo antes posible", en principio, este sábado. Una vez publicado, entrará en vigor a los siguientes diez días hábiles, a fin de mantener las reservas ya realizadas. Por lo tanto, las estimaciones es que se comience a aplicar en unas dos semanas.

¿Qué tipo de test será válido?

Un "test de diagnóstico de infección activa" que esté avalado por la autoridad sanitaria. El Gobierno no ha querido especificar por si en el futuro se autoriza otro tipo de pruebas.

¿Quién revisará que el turista cumple con los requisitos?

El personal de la repeción de los hoteles. "Les hemos descargado de la logística y del coste, pero creemos que esto sí lo pueden afrontar", explica la consejera. "Igual que piden el DNI, tendrán que pedir el certificado haberse realizado un test en las últimas 72 horas y haber dado negativo". Los clientes podrán acreditar la realización de dicho test diagnóstico mediante la aportación de certificado, telemático o en soporte papel, en el que conste la fecha y hora de celebración del test, la identidad de la persona física sometida a la misma, el laboratorio responsable de su verificación y su naturaleza, así como el resultado negativo.

¿Qué pasa si el turista llega al hotel sin el certificado?

Tendrá que acudir un centro sanitario para hacerse una prueba de detección del coronavirus. "Lo que intentamos es que vengan con el test ya realizado; si no, el hotel deberá informarle del coste de someterse a la prueba en una clínica privada o pública", asegura Yaiza Castilla.

¿Y si llega de noche?

De manera excepcionalmente, podrá hospedarse en su habitación "con el compromiso de que al día siguiente vaya a hacerse la prueba". Es decir,, podrá autorizarse su acceso y pernoctación el tiempo imprescindible para obtener los resultados, pero no podrá abandonar la habitación salvo para realizar el test y recoger los resultados.

¿Qué ocurre si el turista no presenta el certificado y se niega a hacer la prueba en Canarias?

La consejera es tajante: "No se le permitirá alojarse en el establecimiento". Se trata de preservar "el ecosistema de seguridad" en las islas.

¿Los residentes canarios que se alojen en hoteles de su isla o de otras estarán obligados a aportar el certificado?

No. Quedan eximidos siempre que no hayan salido de Canarias en los 15 días previos a su llegada al establecimiento, lo cuál deberán acreditar bajo su responsabilidad. Los no residentes que igualmente lleven 15 días en el archipiélago tampoco estará obligados.

¿Qué pasa si el turista se hace la prueba en Canarias y da positivo por COVID-19?

Se activará el protocolo que lleva en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria, derivándolo a un centro sanitario privado o público, en función de su seguro. Además, Canarias cuenta desde hace unos meses con un seguro propio para estos casos y que cubre la repatriación o la cuarentena en el hotel junto a sus acompañantes.

¿Las personas que lleguen a Canarias y no se queden en establecimientos turísticos tendrán que aportar el certificado?

No. "Esa es la preocupación que hemos tenido todo este tiempo", dice Yaiza Castilla, pero el Gobierno solo puede actuar dentro de sus competencias, en este caso, respecto al derecho de acceso a los establecimientos turísticos. La Consejería de Sanidad sigue trabajando en controlar la llegada del resto de viajeros, pero la consejera de Turismo dice que los turistas suponen el 80 por ciento de los pasajeros que entran en el archipiélago.