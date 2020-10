La venta de flores se recupera por la festividad de Todos los Santos

El gerente la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias (ASOCAN), Antonio López, ha asegurado en COPE que, a pesar de las previsiones negativas, el sector ha conseguido salvar la campaña de Todos los Santos.

"Tenemos que estar contentos porque la cosa ha ido bien, el tiempo ha acompañado y los municipios han facilitado el acceso a los cementerios. Los ayuntamientos han colaborado con nosotros y se han regulado los aforos para evitar el riesgo de contagio. Esto ha supuesto que los agricultores hayan podido sacar sus producciones al mercado con tranquilidad", ha explicado.

El representante de ASOCAN también ha subrayado que los precios se han adaptado a las condiciones del mercado. "La gente no lo ha dejado para última hora y las ventas se han situado en torno a un 70 por ciento respecto a lo que suele ser la normalidad de estas fechas, pero no por falta de demanda sino por falta de oferta, ya que no hemos querido arriesgar al no contar con garantías de compra. No podemos olvidar que venimos del cierre de primavera que nos obligó a tirar a la basura mucha flor", ha aseverado.

Por último, Antonio López ha destacado que los canarios apostamos sobre seguro en esta campaña de Todos los Santos. "Los protagonistas absolutos son los crisantemos, nos consta que en algunas islas se han agotado. Además, los consumidores buscan lilium, rosas, claveles o gladiolos. Son variedades muy agradecidas que aguantan bien el frío y el calor", ha concluido.