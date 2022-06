Valbuena dice que no habrá PRUG del Teide sin consenso ciudadano

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha asegurado este miércoles en el pleno del Parlamento que "no va a haber problema de ningún tipo" para llegar a un consenso sobre el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide con los colectivos afectados, y se ha comprometido a retirarlo si no se alcanza ese acuerdo.



"Lo que se nos plantea no es para nada descabellado", ha dicho Valbuena en una comparecencia en el pleno del Parlamento, en la que ha acusado a CC-PNC y PP de extender "un cúmulo de mentiras" sobre prohibiciones en el Teide que no están en el PRUG, mientras las portavoces de los dos grupos de la oposición le han pedido que retire el documento y plantee un acuerdo desde cero.



La diputada de CC-PNC Rosa Dávila ha reclamado que se reinicie el proceso y se busque el consenso con la sociedad tinerfeña y la representante del PP, Luz Reverón, ha incidido en que se compagine la protección con una regulación que permita "disfrutar del Teide" como hasta ahora.



Valbuena ha recordado a las dos parlamentarias que el PRUG sobre el Teide no es nuevo, que arrancó en 2018 y que durante toda su tramitación ni los ayuntamientos de La Orotava (CC-PNC) ni de Los Realejos (PP) pusieron ninguna objeción, e incluso lo elogiaron, hasta que ha empezado el proceso de participación pública a finales de mayo y han utilizado las inquietudes razonables de algunos colectivos para extender falsedades.



"Nos han añadido un trabajo extra, que es desmontar las mentiras", les reprochó el consejero, quien reiteró que la prioridad del Gobierno es "el acuerdo", que no dudó que se alcanzará porque "la escucha activa es nuestra premisa".



Valbuena citó entre el "cúmulo de mentiras y falsedades" difundir que se va a prohibir el acceso al Teide, no se va a poder acceder al parque libre y gratuitamente, que se va prohibir ir en coche, que no se podrá correr o que se van a construir mamotretos.



También habló de "las inquietudes de los afectados", como montañeros, deportistas, apicultores o sector audiovisual, quienes van a tener "respuestas a sus demandas", porque "nuestra premisa es la escucha activa" y "proteger y regular de forma consensuada", de modo que las únicas prohibiciones son las necesarias para preservar el paisaje, la flora, la fauna, el agua, el suelo y el patrimonio cultural, arqueológico y geomorfológico.



Con los colectivos afectados "vamos a llegar a soluciones concretas", como ampliar a 2.000 las colmenas de los apicultores, la cantidad habitual todos los años, permitir aparcar a los montañeros federados o incrementar de cuatro a seis los lugares de escalada.



Valbuena dijo que "se puede correr" en las pistas y senderos del Parque con algunas limitaciones para entrenamientos y grandes grupos y afirmó que hay un principio de acuerdo para permitir rodajes audiovisuales que no pongan en riesgo los valores del Parque Nacional.



"Si hoy se aprueba el PRUG" tal como está, "usted podrá ir en su coche" y tomarse un café en el Parador "sin ninguna limitación, como hasta ahora", dijo José Antonio Valbuena a la diputada del PP, Luz Reverón, quien había preguntado si con el plan de movilidad podría subir en su vehículo particular o tendría que ir en una lanzadera.



Luz Reverón subrayó que "los canarios queremos proteger" el Teide "porque lo sentimos como algo nuestro", pero denunció que el PRUG "más que regular lo que hace es prohibir sin justificación".



Defendió el diálogo con los colectivos afectados, reprochó al Gobierno "falta de sensibilidad" con ellos y demandó "un equilibrio entre conservación y usos públicos", así como un trato diferenciado para los que ejercen una actividad económica o deportiva en el Parque.



"Antes de sacar un borrador hay que hablar con los colectivos" y no llamar mentiroso a todo el mundo, le reprochó Reverón al consejero.



Le recriminó que es el PRUG el que contempla un sistema de movilidad sostenible con tres infraestructuras en las afueras del Parque para el estacionamiento de vehículos y traslado de los visitantes en lanzadera, el que prohíbe correr por senderos o el que restringe el ciclismo a las vías asfaltadas.



El PRUG también plantea la prohibición de aparcar coches durante el horario operativo de las lanzaderas, subir al pico si no es con ruta guiada y actividades audiovisuales y de drones, indicó.



Rosa Dávila, del grupo Nacionalista, reprochó al consejero que llame mentirosos a todos los colectivos, que parece que "han entendido mal" un PRUG "lleno de vaguedades", por lo que le pidió que lo retire y lo rehaga con diálogo y con claridad.