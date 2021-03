Vacunar a toda Canarias evitaría 280 muertes y 400 ingresos en la UVI

Vacunar contra el coronavirus es, junto a la limitación de movimiento, la solución más eficaz para recudir la presión hospitalaria, de ahí que las autoridades intenten acelerar el ritmo de inmunización conforme llegan las dosis.

El jefe del servicio de Farmocología Clínica del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Emilio Sanz, ha destacado lo fundamental de lograr una inmunidad de rebaño. "Si se vacuna a dos millones de canarios, se evitarían 18.000 casos de coronavirus, 1.600 pacientes hospitalizados, 400 ingresos en la UVI y 280 muertos", asegura. Por eso, insiste en la necesidad de "vacunar a la mayor cantidad de gente lo antes posible; se trata de bajar la carga asistencial, que es lo fundamental".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el también catedrático de Farmacología de la Universidad de La Laguna, recuerda también que, "aunque no hay ensayos clínicos que demuestren que los vacunados no pueden contagiar, la experiencia en países como Israel refleja que no". De hecho, ha puesto como ejemplo un estudio realizado en el HUC: "Se han encontrado cinco positivos asintomáticos, pero con una carga viral muy baja y, por tanto, sin capacidad de contagiar. La probabilidad de que una persona sea asintomática y contagie es bajísima, y puede que haya un caso entre mil que, estando vacunado, se contagie y desarrolle síntomas".

"La vacuna de AstraZeneca es segura"

Emilio Sanz considera que la polémica surgida con la vacuna de Oxford y AstraZeneca "se ha manejado mal desde el punto de vista de la comunicación y desde la política. La gente se tiene que vacunar, porque es segura, los efectos secundarios son conocidos y se están siguiendo todos los casos de reacciones adversas". En Canarias, según afirma, se han recibido 1.500 alertas, "se han estudiado una por una y no hay ninguna que no se conociera". Además, añade que, "cuando han llegado casos graves, se ha comprobado que esa persona presentaba un cuadro clínico que no tenía nada que ver con la vacuna".

Desde su punto de vista, hay que estar "absolutamente tranquilos con la vacuna de AstraZeneca, porque es tan segura como las otras". Sobre los casos de trombosis detectados, explica que, según los estudios clínicos, "la incidencia es de 3-5 personas por cada millón en la población general, pero se ha vacunado a 20 millones de personas entre la Unión Europea y Reino Unida y se han registrado 18 casos, cuando cabría espera entre 60 y 100".

Además, el catedrático de Farmacología asegura que las trombosis de senos venosos se producen en un 75 % en mujeres jóvenes. "Hay una posible relación de fármacos como anticonceptivos o corticoides, o con personas que están mucho tiempo de pies", y explica: "Tenemos, probablemente, más casos de gente que se ha vacunado porque han sido sobre todo el personal sanitario y tenemos dentro de él a muchas mujeres jóvenes, pero creo que no hay que tomar ninguna medida especial ahora mismo".