La Universidad de Verano de Adeje, un éxito para docentes y alumnos

La vigésimo novena edición de la Universidad de Verano trae este año un variado programa académico de cursos estivales que lleva ya consolidada una larga trayectoria. El ayuntamiento ha destacado que “la presencia de la universidad en el sur de la isla tiene que ser constante” y esta nueva edición es un ejemplo. La concejala de Cultura y Educación, María Clavijo, ha explicado que esta edición “está siendo un éxito” tanto para profesores como alumnos.

Clavijo ha resaltado la importancia de las ponencias que se están realizando en estas jornadas y ha explicado que el objetivo siempre ha sido “acercar la universidad “a la zona sur de la isla”. Además, ha recordado que la matrícula para este año “ha sido un éxito”. Adeje ya se ha convertido en sede de la EBAU en su convocatoria de junio, lo que resulta de enorme utilidad y permite el acercamiento a una prueba en condiciones más asequibles para la juventud de esta zona de la isla.

Uno de los aspetos que se tratan en esta edición de la Universidad de Verano es la participación ciudadana para favorecer el desarrollo comunitario. El profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna Vicente Zapata, ha asegurado que “el diseño urbano a veces es inhóspito, sin sombras, sin bancos, sin espacios para generar diálogos. El diseño de la ciudad tiene mucho que ver con que sean más amables y favorezca la participación. El problema es que no se suele hacer contando con las personas que van a habitarla”.

Zapata dirige el curso de la Universidad de Verano de Adeje “Participación y desarrollo comunitario en mi barrio”, en el que se abordan de manera práctica las competencias para incorporar el enfoque comunitario y las herramientas de la participación en la acción política, técnico-profesional y ciudadana.

Este miércoles termina el curso “Artes escénicas para el desarrollo de las competencias comunicativas”, participan como docentes Fermín Domínguez Santana, profesor de Lengua Española de la Universidad de La Laguna; y Maria Victoria González Pérez, Juan Alejandro Morales Borges y Gregorio Rodríguez González, todos ellos de la Asociación Cultural Teatroscopia Lagunarte.

El director del curso, el profesor del Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna Javier Rivero Grandoso, asegura que “toda comunicación oral desde el punto de vista formal es un acto artificial, no es algo que surja de manera espontánea”. Rivero explica que cuando nos enfrentamos a hablar en público “debemos afrontarlo como si fuera un acto performativo: una parte de nosotros está actuando, pero no podemos dejar de ser nosotros, hay que guardar esa doble condición. No podemos convertirnos por completo en un personaje porque perderíamos naturalidad y, a menos que seamos buenos actores, se notaría que estamos fingiendo. Pero sí es importante ser consciente de que es una puesta en escena”.

Uno de los cursos más esperados es 'La erupción de Cumbre Vieja en La Palma 2021', donde un grupo de reconocidos especialistas en el ámbito de la vulcanología analizará, desde hoy y hasta el próximo viernes, el contexto geológico en el que se produjo la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, y las consecuencias de este fenómeno eruptivo.

Esta edición de la UVA se desarrola durante toda esta semana con 11 cursos y 9 talleres que dirigen la mirada hacia la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, la salud mental y el bienestar emocional, los nuevos contratos de trabajo surgidos tras la reforma laboral aprobada el pasado año, así como la igualdad de género o las artes escénicas.