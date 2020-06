La Universidad de La Laguna quiere empezar el curso con todos los alumnos posibles

La Universidad de La Laguna está realizando un inventario de todos sus espacios - no solo aulas- con la finalidad de poder dar clases el próximo curso con el mayor número posible de alumnos.

Así lo ha anunciado la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha dicho este jueves a Efe que el objetivo es que las clases sean presenciales el próximo curso, por lo que se buscan espacios en todos los recintos universitarios para que eso sea posible.

De este modo ha hablado la rectora después de que el Ministerio de Universidades publicase unas recomendaciones para el próximo curso en el que propone que cada universidad calcule los coeficientes de ocupación de cada una de las actividades docentes e investigadoras para ver si se pueden dar de forma presencial o telemática.

Rosa Aguilar indicó que las clases no serán presenciales en aquellos lugares en los que el aforo no permita el distanciamiento de 1,5 metros, por lo que en la Universidad de La Laguna se trabaja para comprobar qué actividades se podrán hacer de manera presencial, y las que no sea posible ver qué mecanismos telemáticos se utilizarán.

Para ello, en la Universidad de La Laguna se está realizando un inventario de todos los espacios de los que se dispone, centro por centro, para ver si es posible, llevando a cabo reubicaciones, albergar el mayor número posible de clases presenciales posibles durante el próximo curso.

En el informe "Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada", se sugieren pautas que "deben servir simplemente como orientación para la comunidad universitaria para el desarrollo de su actividad en el período de la llamada 'nueva normalidad' durante el cual la amenaza del covid-19 sigue vigente".