En la Universidad de La Laguna “están alucinando” con la acampada de 20 estudiantes en el Rectorado

Un grupo de unos 20 estudiantes han pernoctado en el edificio del rectorado de la Universidad de La Laguna y permanecen acampados exigiendo la dimisión de la rectora, después de los hechos acaecidos, la semana pasada en el parking de la Facultad de Bellas Artes. Los estudiantes, leyeron un comunicado en presencia de la rectora Rosa Aguilar y del gerente de la Universidad, Juan Manuel Plasencia, quien manifestó hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “de momento están tranquilos sin armar alboroto, pero nosotros estamos alucinando porque es una reacción que no entendemos y que es absolutamente desmedida para lo que ha ocurrido”.

Plasencia quiso dejar claro que todos lo que habían pasado la noche en el rectorado “no son estudiantes de la Universidad” matizando que “estamos abiertos a la criticas, pero los modos no son los más adecuados. Tenían un batiburrillo de quejas, desde nuestro punto de vista, sin razón alguna, pero no hubo manera de dialogar con ellos, porque lo único que hacían era pedir la dimisión de la rectora, y eso no es viable. Ahora mismo seguían cuestionando la actuación policial y militar en el parking de la Faculta de Bellas artes, después de repetirles lo que ya la rectora ha explicado de manera pública, pero si piden tu dimisión o nada pues será nada”.

Esta “acampada” genera un problema sanitario además relacionado con las medidas y protocolos que con carácter imperativo hay que tomar frente al Covid-19, ya que como explicó Plasencia “hubo más de 30 personas en un espacio cerrado, sin ventilación y sin distanciamiento, lo que nos preocupa por ellos mismos, porque puede ser un foco de contagio con el virus y encima estaban abucheando y gritando consignas. Esperamos en cualquier caso que esto decaiga, que entren en razón y que se manifiesten de otra forma”