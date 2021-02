Una veintena de inmigrantes "se hartan" del campamento de Las Raíces y piden viajar a la Península

Una veintena de migrantes durmió en la noche de este lunes fuera del campamento de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, en señal de protesta por las malas condiciones del centro y la negativa a dejarles viajar y seguir su tránsito migratorio.

Los migrantes han pasado la noche justo delante del campamento, en las proximidades del bosque de eucaliptos, y tras una tarde del lunes en la que se manifestaron con pancartas que rezaban "No al racismo", "Buscar ganarse la vida se ha convertido en un crimen No Marruecos" o "los inmigrantes no son criminales".

Desde la 'Asamblea Las Raíces', un colectivo ciudadano organizado para dar ayuda y atención a los migrantes --hay unos 600 alojados en las instalaciones-- han hecho un llamamiento a la sociedad isleña para traer agua y comida.