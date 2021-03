Una tinerfeña que sobrevivió al coronavirus: "Discuto por la calle con los que no llevan mascarilla"

Este domingo se cumple exactamente un año desde que el Gobierno de España decretó el confinamiento de todo el país debido a la pandemia del coronavirus. Un año en el que la enfermedad ha acabado con la vida de miles de personas, pero también son muchos los que han luchado y han podido sobrevivir.

Es el caso de Paulina Yanes, esta orotavense fue ingresada en marzo del año pasado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) e incluso pasó varias semanas en la UCI después de haberse contagiado en un viaje del Imserso a Cataluña. Casi un año después de contarnos cómo había vencido al virus, ha vuelto a atender a COPE para explicarnos sus sensaciones en una fecha tan importante. “Después de todo este tiempo, lo veo como una anécdota, pero lo cierto es que lo pasé mal”.

El aumento de contagios acerca a Tenerife al nivel 3 y a la cuarta ola Las UCI de los hospitales se encuentran en riesgo alto, con una ocupación del 15,98 por ciento Tenerife 10 mar 2021 - 11:27

Paulina aún sufre en su cuerpo las secuelas de la enfermedad, sus pulmones siguen inflamados, lo que le provoca cansancio en muchas ocasiones. Tareas tan sencillas como las labores del hogar, se han convertido en una misión casi imposible para Paulina, que tiene que medir los esfuerzos para no sufrir dolores musculares. “Antes tenía mucha energía, le metía mano a todo y ahora la enfermedad me limita bastante”.

Como paciente que ha superado el COVID, no entiende como existen negacionistas del virus e irresponsables que no cumplen con las medidas de seguridad. Debido a este hecho, ha tenido algunos enfrentamientos con jóvenes estudiantes a los que les ha contado su situación y por qué deben usar correctamente la mascarilla. “Después de que me enfadara con ellos se ponen más la mascarilla”.

Nuestra protagonista confiesa que todavía no le han dado el alta y que sigue teniendo que acudir a revisiones médicas. Además, también ha contado que sigue teniendo mucha precaución con respecto a la visita de familiares. “Tengo 3 hijos y aún no nos hemos podido reunir todos juntos, un día viene uno y otro día viene otro”. Curiosamente, su hermano también es otro de los supervivientes de la pandemia y, al igual que ella, también le quedan secuelas.

Aunque si hay algo de lo que Paulina dice estar muy tranquila es de que ella siempre actuó de acuerdo a las normas y cree que el contagio se produjo de casualidad. “Cuando realicé el viaje no estaba aún declarada la crisis sanitaria y no era obligatorio el uso de mascarilla. Me llevé mi gel desde Tenerife y guardaba siempre los dos metros”.

A pesar de haber pasado por momentos muy duros debido a la enfermedad, esta batalladora mujer no ha perdido su energía y su vitalidad y espera que, cuando el coronavirus sea un mero recuerdo, pueda seguir jugando con sus nietos, para verlos a jugar a fútbol y hacer su vida de siempre.