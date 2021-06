Una de las víctimas del dueño del Sim Palabras: “Cuando me violó no supe reaccionar”

La primera sesión del juicio que se celebra en estos días en la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha comenzado con la declaración de una de las supuestas víctimas del abuso sexual cometido por el propietario del pub Sim Palabras en la zona del cuadrilátero en La Laguna.

La primera declaración fue de una de sus victimas -que contaba con 15 años en el momento de los hechos- quien ha rememorado entre lloros y disculpas por su estado de alteración los hechos que presuntamente ocurrieron en el interior del conocido local lagunero.

Así ha relatado como el 27 de enero del 2018 se encontraba con una amiga en el interior del establecimiento. En en un momento determinado tras producirse una pelea, el que el dueño del local expulsó a todo el mundo. Escasos instantes después la víctima solicitó poder volver a entrar en la chupitería al olvidar una chaqueta, momento en el cual “oyó como la puerta se cerraba”. Inmediatamente después el propietario del local, le ofreció una copa que ella se tomó.

A partir de ese momento y siempre según su declaración se comenzó a “sentir mal”, y a tener lapsus de memoria, aunque si rememoró como el acusado le colocó encima de la barra y le practicó sexo oral. Posteriormente, la apoyó contra la barra y la penetró sin consentimiento, siendo en ese momento cuando la víctima fue consciente de lo que ocurría “al golpearse la cabeza contra la barra”, y comenzó a llorar.

Sin embargo, según su relato esto “no hizo que el parase”, si no que le pregunto “si me reía o lloraba”. Posteriormente, se vistieron y salieron del local, justo en el momento en el que los policías alertados por la pelea se encontraban en la zona. La joven ha confesado que quedó en "estado de shock" y al salir del local ni siquiera fue capaz de comunicar los hechos a los agentes de Policía que se encontraban en la puerta. "Me quedé mirando a la Policía y no hice nada", ha indicado.

Preguntada por el Ministerio Fiscal acerca de a quién se lo contó, relató que a su pareja sentimental del momento y posteriormente a su madre, quien la acompañó ese mismo día a denunciar los hechos. El abogado de la defensa cuestionó algunos pasajes del relato de la joven, preguntándole si ella había subido una foto con el acusado días despues a la red social Instagram, a lo que respondió que no lo recordaba.

Posteriormente, su madre ha ratificado los hechos aportando algunos detalles, como el hecho de que se enteró “a través de un wassap de su hija” en el que esta le preguntaba por unos hechos que ella misma había sufrido, y que fue ella quien la acompañó a denunciar los hechos a la Policía Nacional.

EMPLEADAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

En la sesión que apenas duró tres horas los magistrados también oyeron la declaración de otra de las supuestas víctimas, en este caso una trabajadora, quien contó que desde el momento en que comenzó a servir copas, el acusado nunca le dió de alta en la Seguridad Social y que incluso le dejó de pagar varios días. Así contó como comenzó a trabajar en ese sitio por recomendación de su pareja que era amigo del acusado, y le dijo que “era una persona de la que podía fiarse”. Relató como en el momento de contratar le dijo que lo hacía “porque estaba buena” a lo que inmediatamente añadió que se trataba de una broma. En cuanto al día a día en el local esta testigo aseguró que “les invitaba a beber constantemente”, siendo bastante insistente para que lo hicieran, por lo que pasó la mayor parte del tiempo “borracha”.

En concreto, en uno de los episodios en los que ha centrado su atención el Ministerio Fiscal, fue el que supuestamente ocurrió en un garaje cercano. Así según lo declarado tanto en la denuncia ante la Policía Nacional y en el Juzgado de Instrucción, el propietario del local la invitó a acompañarla al garaje “donde guardaba la mercancía”. En un momento determinado mientras ella “cargaba cajas con la bebida”, el sacó unas esposas y se las colocó con “las manos a la espalda”, por lo que no podía moverse. Aprovechando esa situación “comenzó a meterle mano por el pecho, y por debajo del pantalón”.

Así “después de haber bebido y por el asco que sentía”, la víctima le vomitó encima. Posteriormente se marchó a su domicilio. Asimismo, explicó que tardó en denunciar los hechos porque tras contarselo a sus progenitores estos le respondieron que sin pruebas sería difícil probar nada.

“PREPARABA LAS COPAS QUE NOS SERVÍA”

La última testigo de la sesión fue una cliente habitual, que en el momento de los hechos sí era mayor de edad. Así relató como acudía varias veces por semana al local acompañada de una amiga que en ese momento mantenía una relación sentimiental con el portero del Sim Palabras. Cuenta que normalmente se quedaban hasta el cierre – en torno a las tres de la madrugada- y que era habitual que el acusado les sirviera copas. Sobre este aspecto y a preguntas del abogado de la acusación particular, explicó que cuando se las servía el “siempre era de espaldas a nosotras, en una esquina del local, donde tenía una cajón bajo llave”. Así indica que se sintió mal en varias ocasiones tras ingerir las bebidas preparadas por el acusado.

Mañana martes continuarán las declaraciones de víctimas, así como de los funcionarios policiales y del instituto de Medicina Legal.