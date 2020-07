Una joven tinerfeña denuncia el mal funcionamiento del 112 tras sufrir un ataque al corazón

El pasado lunes, Elena, una joven lagunera se encontraba en su domicilio estudiando -prepara sus exámenes del MIR- cuando comenzó a sentirse indispuesta. Según cuenta ella misma “al principio me comenzó a doler el pecho, por lo que me tumbe en el suelo, pero en vez de aflojar el dolor, fue a más”. En ese instante según cuenta esta futura medico, “tenía las pulsaciones a 180, estaba sudando y me encontraba desorientada”.

Como cualquier otro canario, decidió llamar al 112, el teléfono de Emergencias, y ahí comenzó una situación surrealista. Tuvo que ir gateando hasta la puerta para intentar avisar a su vecino, mientras hablaba con una operadora.

Indica que al principio le preguntó que le pasaba, pero el problema llegó cuando le dijo que estaba en el Cuartel de La Guardia Civil. Cabe entender el nerviosismo pasado en esos momentos por la joven, cuando asegura que “no sabía que me pasaba, y la persona que me tenía que ayudar solo quería saber qué hacía en el cuartel, y todo eso a pesar de decirle que vivo ahí por el trabajo de mi padre”.

Elena tuvo que bajar un piso para poder avisar a su vecino, tras lo cual es esa persona, la que habla con otra persona -que se identifica como personal sanitario-, aunque la joven asegura que “nadie le dijo que tenía qué hacer, todos los síntomas eran los de un infarto, y yo no sabía que me iba a pasar”.

SIN AMBULANCIAS DISPONIBLES

Sin embargo, por si esto no fuera poco, denuncia que “después de contarle como estaba, le dicen a mi vecino que no hay ambulancias disponibles, y que es mejor que alguien me acerque a un hospital”. Para fortuna de Elena justo en ese momento llegaron sus padres, quienes la trasladaron hasta la Clínica San Juan de Dios, donde ha estado ingresada hasta el pasado jueves. La casi médico entiende que “en un momento puntual” no haya ambulancias, pero no “parece lógico que me digan que vaya por mi propio pie a un centro sanitario”.

En todo caso, tras ser diagnosticada se le ha detectado una arritmia, que si bien no es grave, si le supondrá llevar tratamiento. Sobre esto insiste que “de haberme atendido correctamente, hubiese sido sencillo que se me pasará el ataque con la maniobra de Vagal, pero claro, eso yo no lo podía saber en ese momento”.

REACCIÓN DEL 112

Desde el 112 Canarias matizan a COPE Canarias que si bien es cierto que siempre quien primero atiende la llamada es un técnico, inmediatamente después se pasa al responsable, dependiendo del tipo de asistencia.

En este caso, reconocen que en el “momento de la llamada no había ambulancias disponibles en la zona, por lo que se recomendó a la usuaria que acudiese a su centro médico”.

Sin embargo, matizan que sí fue correctamente atendida por una coordinadora sanitaria -que puede ser una enfermera, ATS o un médico- que le dijo que por los síntomas que presentase y sí podía acudiese a un centro sanitario, ante la falta de ambulancias.

En todo caso, la familia de Elena solo espera que se mejore el servicio, para que esta situación no se vuelva a repetir.