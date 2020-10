Una comida familiar en La Laguna acaba con 12 positivos por coronavirus

Una comida familiar en San Cristóbal de La Laguna ha acabado, hasta el momento, con 12 positivos por coronavirus. Se trata de uno de los 49 nuevos brotes detectados en Canarias en esta semana, el segundo más numeroso, solo por detrás de uno de 14 personas que afecta la residencia de mayores Hospital de Ntra. Sra. de los Dolores (también en La Laguna) y donde se incluyen trabajadores y un familiar.

Así lo ha informado este miércoles la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Los 49 nuevos brotes tienen 278 afectados, de los que 28 han precisado ingreso hospitalario. Tenerife tiene la mayor parte (34), de los que 20 se han producido en el norte de la isla. Por detrás está Gran Canaria con ocho, Lanzarote con tres, Fuerteventura con dos y El Hierro con otros dos. Además, continúan en seguimiento 13 brotes antiguos.

Todos los brotes de origen social y laboral tienen ramificación familiar. 20 brotes se produjeron en el ámbito social, 12 en el laboral, nueve en el familiar, cuatro en centros sanitarios, tres en centros educativos y uno en una residencia de mayores. Excepto el de la residencia de mayores y el de la comida de La Laguna, todos los nuevos brotes tienen menos de 10 casos.

En cuanto a los brotes hospitalarios ,continúa en seguimiento un brote de tres positivos en el Hospital Universitario de Canarias, notificado la semana anterior, y se ha registrado otro nuevo que afecta a siete trabajadores y dos pacientes ya controlado. El Hospital Insular de Gran Canaria notifica una agrupación de casos al Ministerio con seis pacientes, dos sanitarios y un familiar. Esta notificación se realiza a pesar de que no se ha encontrado un vínculo epidemiológico claro entre estos casos. En Tenerife, la Clínica Quirón registra un brote de tres positivos, de los cuales dos son sanitarios y uno es un familiar de alguno de ellos. Además el Doctor Negrín notifica un brote que afecta a dos trabajadores y un familiar que se considera brote laboral y no hospitalario al haberse declarado y producido en un ámbito puramente de oficina y no asistencial.