Evelyn Alonso dimite pero solo de algunos de sus cargos

Era una decisión lógica, y esperada, pero la contundencia del último informe del secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, don Luis Prieto, no ha dejado lugar a dudas. Es por ello que pocos minutos después de conocerse, la concejal no adscrita Evelyn Alonso, quien fuera expulsada de Ciudadanos (Cs) tras apoyar la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández, se ha visto obligada a dimitir de sus cargos. Eso sí, de momento, y según la nota de prensa emitida por el consistorio, Alonso solo lo ha hecho de sus cargos en las empresas públicas, esto es, Sociedad de Desarrollo y en el Parque Marítimo. Por lo tanto, mantiene aún la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y Medio Ambiente.

En el informe derivado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que hace referencia a los derechos de los concejales no adscritos en las corporaciones locales, en respuesta a una solicitud remitida por el alcalde así como por los grupos de la oposición, encabezados por el partido socialista.

En relación a los cargos ostentados por delegación del alcalde, el secretario indica en su informe que procede su “depuración jurídica” y, por tanto, debe iniciarse un trámite, previa declaración de lesividad por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por su parte, el consistorio en una nota de prensa, ha comentado que el alcalde ha solicitado que se inicien los procedimientos que de este informe pudieran derivarse.

SE TRATA DE UN NUEVO CRITERIO INTERPRETATIVO

Aunque no ha habido cambios en la normativa legal aplicable, pues la sentencia sólo produce efectos entre las partes afectadas por la misma, el secretario motiva su informe en la fijación por parte del Tribunal Supremo de un nuevo criterio interpretativo de un apartado de la Ley de Bases de Régimen Local, que hace referencia a estos concejales.

Así, el informe le reconoce a la concejala no adscrita “todos sus derechos inherentes a su condición de representante local” que se concretan en la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, entre otros, siendo éstos, que le corresponden individualmente, nunca superiores a los “que le hubiese correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. Por lo tanto, en su condición de no adscrita, sí podrá estar en todas las comisiones del consistorio, en cuanto al igual que por ejemplo ocurre con Matilde Zambudio, quien si forma parte de Ciudadanos, no debe compartirlas con ningún compañero. En todo caso, según el propio informe los actos realizados hasta ahora por Alonso, serían anulables, aunque no nulos, en cuanto no concurren los elementos necesarios para que así sean considerados.

HACE 15 DÍAS EL ALCADE CREÍA QUE “NO HABÍA MOTIVOS PARA LA DIMSIÓN”

Esta dimisión llega después de que numerosas voces autorizadas en la materia, indicasen que no era posible que Alonso continuase como concejala con áreas de gobierno. No obstante, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, aseguro que “no había motivos para la dimisión”, y que otra cosa eran los deseos de la oposición.