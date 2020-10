La ULL no abrirá las salas de estudios los fines de semana hasta que “la demanda aumente”

La Universidad de La Laguna (ULL) cuenta con varios espacios para poder estudiar por las noches y los fines de semana. Sin embargo, la vuelta a las aulas no ha sido igual para nadie. Más allá de la adopción de algunas medidas para evitar los contagios, como por ejemplo, limitar la presencialidad, mantener todas las puertas y ventanas abiertas o la colocación de hidrogeles.

No obstante, la principal institución académica del Archipiélago, con algo más de 22.000 estudiantes, mantiene cerradas las cuatro salas de estudio con las que cuenta los fines de semana.

Esta situación ya ha provocado algunas críticas de estudiantes en las redes sociales, puesto que son muchos los que no tienen dónde acudir los fines de semana o incluso las noches tras el cierre de las bibliotecas de las facultades.

“NO HAY DEMANDA SUFICIENTE”

Desde la ULL explica el vicerrector de Investigación y Transferencia, Ernesto Pereda, que se ha decidido aún no abrir las salas de estudio los fines de semana “hasta que aumente la demanda ya que de momento, al iniciarse las clases hace apenas dos semanas, la asistencia es baja". No obstante, esto supone que en San Cristóbal de La Laguna no haya ningún sitio donde estudiantes, opositores o investigadores puedan sentarse a trabajar.

Por otro lado, desde el Consejo de Estudiantes han valorado la posibilidad de presentar una reclamación formal, para que no se deje sin este derecho a los usuarios. Esto responde a que son muchos los alumnos que trabajan, y que solo pueden estudiar los fines de semana. Desde la ULL responden que no hay demanda, aunque esto es difícil o más bien imposible de saber, porque que estas peticiones no pueden ser contabilizadas ya que el sistema no permite la reserva, al estar cerradas.

En su momento, la ULL informó que para hacer uso de un puesto de lectura es necesario solicitar cita previa para una de las tres franjas horarias en que está dividida la jornada. Además, no se puede acceder directamente a las estanterías, sino que es necesario solicitar al personal de la Biblioteca las obras que se desee consultar.