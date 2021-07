UGT pide cribados en los barrios y las playas de Tenerife para frenar la pandemia

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista, ha pedido al Gobierno regional un cambio de estrategia para poder controlar la curva de contagios en Tenerife. En concreto, apuesta por la realización de cribados en los barrios y las playas de la isla para facilitar la participación de la población.

"Tenemos que buscar a los asintomáticos que no detectamos, ya si no lo hacemos así, seguiremos fracasando una y otra vez. Ahí tenemos el ejemplo del pasado fin de semana, que no acudió ni la mitad de la gente que estaba convocada a los centros de Salud de La Cuesta, Tíncer y San Isidro. Está claro que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña", ha explicado.

En esta misma línea, ha subrayado que los equipos del Servicio Canario de la Salud pueden trasladarse y montar carpas en los municipios con mayor incidencia acumulada. "Habrá que ir a la arena y tocar en las puertas. El objetivo tiene que ser que los ciudadanos se impliquen y esto no se nos vaya de las manos. En caso contrario, podemos encontrarnos con números que no hemos tenido nunca en esta crisis sanitaria", ha aseverado.

Por otra parte, Francisco Bautista ha descartado que la subida de Tenerife al nivel 4 de alerta pueda mejorar a corto plazo los indicadores epidemiológicos de Tenerife.

"Sin estado de alarma y con el último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para la restauración, esto no es la panacea. Hay que tener presente siempre que las restricciones no pueden ir en contra de los derechos fundamentales de las personas", ha concluido.