Turismo de Canarias intensificará su presencia en ferias durante el último cuatrimestre del año

Turismo de Islas Canarias participará en siete ferias en el último cuatrimestre de este año, intensificando así su presencia en diferentes mercados y acercando la oferta turística al público profesional y generalista para renovar el conocimiento que tienen del destino. De hecho, acudirá por primera vez a la feria “Lebenslust” entre el 19 y 22 de octubre, una cita dirigida al turista silver (mayor de 55 años) y que encaja en los planes de diversificación de viajeros.



Tal y como señala la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, “nuestra intención es seguir participando en las principales ferias que se desarrollan en Europa y que son el escaparate más directo para que conozcan las novedades del destino. Por eso incluimos en nuestro calendario nuevos eventos en los que creemos que podemos posicionar a las Islas Canarias”. Es el caso de este encuentro dedicado a los viajeros mayores de 55 años, puesto que -añade Castilla- “se ha convertido en un colectivo muy interesante. No olvidemos que ahora están empezando a jubilarse los denominados babyboomers, personas que tienen buena salud, se sienten jóvenes y además tienen potencial económico, con lo que se pueden plantear estancias más largas y ampliar la temporada que pasan en Canarias, donde encuentran, además del buen clima que no tienen en sus países, toda una oferta complementaria adecuada a sus motivaciones”.



En esta misma línea, el calendario de ferias incluye la feria profesional de golf que tendrá lugar en Roma (IGTM), entre el 17 y 20 de octubre, o la de sector MICE que se celebrará en Barcelona desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre. En ambos casos el objetivo sigue siendo el del contacto directo con los profesionales tanto del mundo del golf como de los congresos y convenciones, de manera que conozcan de primera mano qué les ofrece el Archipiélago.



A estos se les suman la feria de París, entre el 20 y el 22 de septiembre; Intur en Valladolid, durante el 17 y 20 de noviembre; la cita “Photo + Adventure” de Viena los días 12 y 13 de noviembre, en la que las islas mostrarán su cara más exótica para promocionarse como un destino para viajes de aventura, experiencias en la naturaleza y fotografía. Y por supuesto, la feria de Londres Wold Travel Market (WTM) desde el 7 al 9 de noviembre, un encuentro considerado fundamental para mantener el liderazgo de Canarias entre el público británico, principal mercado del archipiélago.



En opinión de la consejera de Turismo, “la planificación de este último cuatrimestre del año muestra claramente nuestro propósito al centrarnos en eventos profesionales y también de público generalista que nos permitan acercarnos a quienes promocionan entre sus clientes los destinos de manera que nos consideren por productos y servicios que no sean meramente sol y playa, sino que valoren aspectos como la diversificación y la oferta complementaria”.