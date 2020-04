Un tripulante tinerfeño vive una odisea a bordo del buque Costa Venezia al que no dejan atracar en China

Aitor Pérez es un tinerfeño que como muchos otros, trabaja en la industria turística. Pero no, no lo hace en nuestra tierra. Aitor forma parte de la tripulación del buque Costa Venecia, que actualmente, sin pasaje alguno, navega por el mar del sur de China, intentando que algún puerto japonés o de Corea del Sur les deje atracar, después de que las autoridades chinas les hayan prohibido entrar en su país.

Aitor, que es cantante y forma parte del equipo de animación del teatro del barco, nos ha atendido hoy desde alta mar en nuestro programa “La Mañana de Cope Tenerife”. El joven tinerfeño nos dio detalles de su obligada odisea, matizándonos que “teníamos previsto atracar en el puerto de referencia del buque en Shenzhen (China) pero las autoridades chinas no lo permitieron, y ahora mismo aunque no lo tenemos muy claro estamos intentando que nos dejen atracar en algún puerto de Japón o de Corea del Sur”.

Aitor no dudó en calificar su experiencia como “nada agradable, así te sientes cuando te dicen que no puedes atracar en un puerto, aunque estamos muy seguros dentro del buque. Ahora mismo el barco está sin pasajeros, solo estamos la tripulación, así que también es frustrante porque yo vine a trabajar para los pasajeros y estar cantándoles , pero bueno al mismo tiempo debo decir que es más positiva que en otros sitios porque en algunos cruceros lo han pasado muy mal. Fíjense que este buque tiene capacidad para 6000 pasajeros, así que imagínense lo que podría pasar si se dieran casos positivos de golpe. Al principio es verdad que pasé un poco de miedo porque pensé que me subía a un barco de bandera italiana, con turismo asiático, chino fundamentalmente “

Prosiguiendo con su relato, Aitor dio algunos detalles del cuidado médico que reciben, al afirmar que “de todas formas hemos tenido bastante suerte, porque no ha habido ningún caso positivo. Diariamente el equipo médico nos hace controles de temperatura, del pulso y de saturación oxigeno. El protocolo establece que si no tienes síntomas no se te hacen test, pero aun así tenemos test rápidos a bordo del barco”, añadió.

Por último, y en cuanto al futuro que le espera nos contó que “laboralmente tenemos mucha incertidumbre, como todo el mundo. Yo seguiré a bordo hasta que finalice mi contrato porque es donde estoy más seguro. La intención de la compañía es reanudar la actividad lo antes posible, pero todos tienen muy claro que lo primero es la salud y la seguridad de las personas”.