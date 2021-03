Se triplica el espacio de los desinfectantes en los supermercados de Tenerife

La crisis sanitaria no solo ha producido daños en la economía del país y de las familias. También ha generado incertidumbre en el sector de la distribución de mercancías para las medianas y grandes empresas.

Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), ha explicado en COPE que la gran preocupación que surgió al principio de la pandemia fue la alimentación, lo que fue notable en supermercados, hipermercados y otras superficies.

En este sentido, aclara que este pánico se produjo en las 6 semanas de confinamiento “duro”. Para la distribución supuso un importante esfuerzo, aunque con un buen refuerzo se pudo trabajar sin problema alguno. Además, debido a la incertidumbre de lo que estaba pasando y cómo debían protegerse, “todo el personal de alimentación siguió haciendo su trabajo exponiéndose a un grandísimo riesgo”.

El consumo de alimentos se ha mantenido debido a la mayor permanencia en los hogares, de forma que se come y cocina más en ellos y no en el exterior debido a las restricciones. “Todo el consumo que antes hacíamos en bares, restaurantes y cafeterías, ahora lo estamos haciendo en casa”, esto implica un aumento de la venta en establecimientos y que se mantenga en un tono alto. Actualmente ha incrementado un 5% o 6% de forma anual.

Alfredo Medina ha asegurado que este incremento se debe a la adquisición y no a la elevación de precios. España, según indicó, es de los países de la Unión Europea que menos ha subido los precios, pero se pueden observar “tensiones concretas en momentos determinados”.

Por otro lado, los artículos enfocados al stay in home -quedarse en casa- se han defendido mejor que otros subsectores; con televisores, ordenadores, sofás, instrumental de ejercicio y otros muebles, por lo que el impacto negativo ha sido menor. Por el contrario, la ropa, complementos, perfumerías y similares del textil son los que más han sufrido. Esto se debe a que no se celebran eventos, no hay viajes y la socialización se ha mantenido al mínimo. Sin embargo, en los meses de verano pudo verse un alza en las ventas, ya que la sociedad tenía mucho consumo “embalsado”, es decir, capacidad de compra. En noviembre, con la segunda ola, “se frenó en seco, incluso con la Navidad y el Black Friday”, y en estos momentos con las restricciones, las ventas siguen paradas.

Medina que la gran mayoría de la actividad que se realizaba en los restaurantes se ha trasladado a las superficies alimentarias. Espera que cuando la sociedad vuelva a la normalidad y la hostelería funcione de nuevo, esta pueda recuperar su actividad anterior.

En este año marcado por la crisis sanitaria se ha podido notar el crecimiento de los productos de higiene en las cestas de la compra. Desde gel desinfectante, productos hidroalcohólicos, higienizantes… todo ello para uso de manos y corporal como parasuelos y objetos. Esto produce un aumento en las ventas ya que “compramos productos que antes no comprábamos”.