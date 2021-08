“Tras 15 días intubado en la UCI no podía caminar, ni dormir, pero soy más fuerte que el Roque de Garachico"

Lorenzo Dorta es un hombre muy querido en toda la isla de Tenerife. Con una notable trayectoria política a sus espaldas en el Ayuntamiento de Garachico, al frente del Consorcio de la Isla Baja o en el Cabildo, Dorta se dio de bruces con la COVID-19 casi al principio de la pandemia, cuando España vivía confinada y con muy poca información sobre el alcance y las consecuencias del virus.

Tras casi un mes en la UCI, y ya recuperado tras meses de fisioterapia, Lorenzo ha contado hoy en La Mañana de COPE Tenerife su experiencia en primera persona. Una experiencia que en palabras del protagonista “nunca desearías tener”, aunque confiesa que “he podido salir adelante y superar las secuelas, por lo que intentas olvidar”. Con un carácter positivo y vitalista, no duda en afirmar que “desde luego que te quedan secuelas psicológicas y físicas, pero ahora ya hago vida normal”.

Dorta relata que “lo más desagradable era no tener visitas, no tener a nadie. Yo estuve 15 días boca abajo en la UVI, intubado y sin conocimiento”. Pese a salir de ese complicadísimo trance, lo que vino a posteriori tampoco fue fácil: “Después me pasaron a la habitación y no puedes dormir, has perdido masa muscular y no puedes caminar, después de estar tanto tiempo solo con sueros. Te encuentras mal, das vueltas en la cama, no tienes ganas de ver la televisión o de hablar con tu compañero de habitación. Y además en un momento en el que no había seguridad, no teníamos toda la información sobre el virus que tenemos ahora”.

Nuestro protagonista añadió que, “además, después de haber estado inconsciente y sedado todos esos días, sales desorientado, te quedan en la memoria una seria de sueños que has tenido, yo me reía, pero a veces era difícil distinguir lo que era real de lo que no”.

Una vez que recibió el alta hospitalaria estuvo un tiempo sin tener contacto con sus familiares, “mis hijos me dejaban la comida en la puerta de casa” apunta, añadiendo el camino que le quedaba por recorrer: “Tuve que hacer rehabilitación para fortalecer las piernas y poder caminar, me ayudo el espíritu y la mentalidad que tengo, porque soy más fuerte que el Roque de Garachico. Mi potencial es mi amor propio”.

Tras todo lo vivido, Dorta quiso lanzar un mensaje final: “Por favor, sigan las instrucciones de todos las autoridades sanitarias, hay que obedecer, porque todo el personal sanitario lo está pasando muy mal. Tenemos que vacunarnos todos por el bien de toda la humanidad. Tenemos que seguir con mascarillas y guardando distancias”.