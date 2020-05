Trabajadores en tiempos de coronavirus

En este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ponemos el foco en la actividad que realizan los trabajadores de servicios esenciales para garantizarnos el acceso a la salud, la enseñanza, la alimentación o la información.

Las farmacias están jugando un papel muy importante en la crisis del COVID-19. Al limitarse el acceso de la población a los centros de salud y a los hospitales, los pacientes acuden en masa a las boticas de confianza para resolver todas sus dudas

Javier Angulo, farmacéutico de Garachico, reconoce que la carga laboral ha aumentado de manera notable desde el inicio de la emergencia sanitaria. “Se han triplicado las consultas de enfermos que vienen buscando asesoramiento sobre su medicación o patología. También hemos tenido que activar el servicio a domicilio para las personas más vulnerables. En líneas generales, ha aumentado la dispensación de productos”, ha asegurado.

Desde este sector reclaman más protagonismo porque son el primer punto de contacto de la ciudadanía con el sistema público de salud.

Los profesionales de la educación también han sido fundamentales en este periodo de aislamiento social, ya que han tenido que readaptarse a los nuevos tiempos para que los estudiantes puedan continuar el curso con normalidad a través de la enseñanza virtual.

María Gracia Casas, maestra del CEIP Nicolás Díaz Dorta de Buenavista, asegura que la mayor dificultad se encuentra en la brecha digital que existe, sobre todo, en los hogares de las zonas rurales. “Con la colaboración del ayuntamiento, imprimimos fichas para que los niños y niñas que no disponen de ordenador o internet sigan con el proceso educativo”, ha señalado

“Esto es nuevo para todos. Al principio, nos costó un poquito, tuvimos que ponernos al dia con los procedimientos telemáticos, pero ya estamos funcionando bastante bien gracias a la colaboración impagable de los padres y del alumnado”, ha resaltado esta docente.

Los trabajadores del sector de la alimentación han estado en primera línea desde que comenzó la pandemia. Su actividad ha crecido notablemente y se han visto obligados a activar servicios de venta a domicilio para evitar riesgos y facilitar las compras a los mayores y dependientes

Para Natalia Flores, propietaria del supermercado Las Flores de Los Gigantes, esta etapa está siendo bastante dura porque ha reducido horarios e intenta llegar a los clientes del pueblo con el reparto puerta a puerta. “No hemos podido cerrar y estamos ajustando precios para que las familias con dificultades económicas puedan seguir llenando la nevera, pero esta es una zona turística y echamos de menos a mucha más gente”, ha aseverado.

Marlene Hernández y Alexis García, propietarios de 100 X 100 Pan en Playa San Juan, también han tenido que reiventarse para mantener su negocio abierto y un buen nivel de ventas.

“Nadie estaba preparado para esta situacion y hemos intentado adaptarnos de la mejor manera. Queríamos llevar nuestros productos a la clientela de siempre y lo hemos logrado con el servicio a domicilio. Recorremos la isla dos veces a la semana y no damos abasto. No ha sido fácil cambiar todo de la noche a la mañana, pero somos luchadores y la conclusión que sacamos es que debemos fluir como el agua para sacar lo mejor de nosotros mismos”, ha subrayado Marlene.

Y los medios de comunicación también han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Su trabajo es básico para que la sociedad pueda contar con una información veraz, completa y actualizada las 24 horas del dia

Nuestro compañero Jorge Medina es uno de los técnicos de COPE en Tenerife y sin él la radio no podría llegar a los oyentes. “Yo no me puedo quedar en casa porque me ocupo de toda la realización técnica y la producción en el control de sonido. Soy consciente de la importancia y la complejidad que supone ofrecer una radio de calidad en este momento, pero lo estamos haciendo bien. Quiero agradecer especialmente la colaboración y predisposición de todos mis compañeros”, ha afirmado.

.