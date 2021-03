Torres, satisfecho con los 400 millones para carreteras: "Tendremos años con muchísimo dinero para ejecutar"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo con el que se liquidará definitivamente la deuda de más de 400 millones de euros que el Gobierno de España mantiene con el Ejecutivo regional del anterior Convenio de Carreteras (2006-2017). Concretamente, corresponden a las anualidades de 2012 a 2017, que no llegaron a Canarias durante el mandato de Mariano Rajoy.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Torres ha recordado que la comunidad autónoma tenía "un conflicto con el Gobierno de España, y lo que ahora hemos hecho es conseguir traer la partida que no habíamos ejecutado; teníamos que esperar a tener los Presupuestos Generales de 2021 y ahora se incluye en el convenio vigente, el de 2018-2025". Así, se añaden dos anualidades, 2026-2027, para poder ejecutar esos 400 millones de euros pendientes.

El presidente ha destacado que "vamos a tener unos años con muchísima cantidad para ejecutar, pero hay que ser realistas, porque ahora tenemos años en los que hay que ejecutar hasta 300 millones de euros y eso no es fácil. Ya en 2018 se pidió llevar el Convenio al año siguiente y, por eso, se tuvo que meter en el siguiente", ha recordado.

Así, los gobiernos de España y de Canarias dan por cerrado con este acuerdo el proceso de transferencia de los fondos estatales que aún quedaban pendientes de ser ingresados, tal y como ya habían cuatro sentencias distintas del Tribunal Supremo.

590 millones para proyectos sostenibles

Ángel Víctor Torres también se ha referido a la reunión mantenida este martes en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se abordó la captación de fondos europeos para proyectos de sostenibilidad dentro de los programas de recuperación de la Unión Europea. Serán unos 590 millones de euros de inversión en 2021 y 2022.

Para el presidente, "lo importante es que podamos tener margen para poder ejecutar y no perder ni un solo euro, porque Europa es muy estricta y estamos hablando de 590 millones que va a gestionar Canarias en dos años; nunca hemos tenido una cantidad de ese calado para desarrollar proyectos que cambien nuestro modelo de energía". En este sentido, "ha habido un vaciado paulatino de las estructuras públicas y no puede ser que esto ahora no lo gastemos, porque no nos lo perdonaría la ciudadanía".