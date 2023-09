Torres niega que haya un agujero presupuestario en Sanidad

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha respondido en Herrera en COPE Canarias a la denuncia que ha realizado el Gobierno regional sobre los desvíos presupuestarios detectados en el área de Sanidad.

El expresidente ha negado la existencia de este supuesto agujero en las arcas públicas y ha acusado al Ejecutivo autonómico de intentar confundir a la ciudadanía y usar esta situación como excusa para no bajar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

"También lo encontramos nosotros cuando llegamos al Gobierno y lo que hicimos fue aprobar modificaciones presupuestarias, que es lo que se hace siempre. Lo que quieren es aparentar algo distinto con algo que ha ocurrido siempre. No van a poder engañar a los ciudadanos", ha asegurado.

Por otro lado, el líder de los socialistas ha querido reiterar que el actual Gobierno canario es el más caro de la historia. "Me hace gracia que digan que es porque tienen más competencias. Nuestro equipo tenía 38 miembros menos y aún les quedan nombramientos pendientes. Ellos, que iban a adelgazar la administración, lo que han hecho es engordarla", ha subrayado.

Sobre la crisis de la papa, Torres ha reconocido que se está viviendo un "momento complicado" tras la aparición del escarabajo colorado en el tubérculo importado de Reino Unido. En cualquier caso, espera que esta problemática se resuelva en las próximas semanas.

"Me he reunido con representantes del sector agrario y he hablado con el ministro Planas y he comprobado que se está trabajando para volver pronto a la normalidad en los mercados", ha aseverado.

Por último, Ángel Víctor Torres se ha referido al repunte que ha experimentado la inmigración este verano. En este sentido, ha apelado a la solidaridad entre las comunidades autónomas a la hora de lograr una mejor redistribución de los menores no acompañados que llegan al archipiélago. "Las regiones gobernadas por el PP no respondieron nunca a las peticiones que planteamos de manera reiterada", ha concluido.