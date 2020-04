Torres espera que los vuelos internacionales se reanuden en agosto

El Gobierno de Canarias trabaja con la previsión de que la llegada de turistas extranjeros al archipiélago comience en agosto, en paralelo a los vuelos con la Península. Sería el último paso tras la apertura de la conectividad interinsular después de la "nueva normalidad" de finales de junio.

Así lo señalado este miércoles el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, en una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias. "La idea es comenzar a tener los vuelos internacionales en agosto y que la normalidad [de las conexiones] llegue en 2021", ha precisado para añadir que, en todo caso, dependerá de los controles de los pasajeros que se hagan en origen.

Lógicamente, el volumen de turistas tardaría en recuperarse. "Los países que padecen coronavirus no tienen en la cabeza viajar, como seguro que los canarios tampoco tenemos en la cabeza irnos fuera", ha evidenciado Torres. Eso sí, se ha mostrado más optimista respecto a los vuelos entre islas, que es "el paso más seguro" porque, una vez superadas las fases de la desescalada, "no habría peligro de contagiosidad" en Canarias.

El presidente ha advertido que, al tener el coronavirus una menor incidencia en el archipiélago, "hay muy poca población inmunizada y, en caso de un rebrote, habrá más riesgo". Por eso, "el problema está en la apertura de puertos y aeropuertos, una opción que ahora mismo no está sobre la mesa", sino a partir de junio. El Gobierno no quiere que vuelva a ocurrir lo de meses atrás, cuando el COVID-19 entró en Canarias a través de vuelos internacionales: "Si la gente llega sin saber si está contagiada o no, el riesgo será altísimo".

¿ESTARÁ TODA CANARIAS EL 11 DE MAYO EN LA FASE 1?

Ángel Víctor Torres se ha mostrado confiado de que, tras El Hierro, La Gomera y La Graciosa, las otras cinco islas del archipiélago entren en la fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo, lo que significaría que todas cumplirían con los parámetros marcados por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, ha admitido que "podría ser" que Tenerife no llegase en esa fecha, toda vez que es la isla más afectada por el coronavirus.

También ha recordado que, "si todo va bien", este día podrán salir las personas mayores a la calle si se permitirán las visitas familiares, pero ha pedido cautela para evitar nuevos contagios y ha subrayado que "no podemos volver a la situación que teníamos antes del 14 de marzo de momento, tenemos que ir por fases".