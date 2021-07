Torres admite que cerrar a las 6 de la tarde en nivel 4 "ya no tiene efectividad"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado que el Gobierno redefinirá este jueves las medidas y los cambios en los diferentes niveles de alerta sanitaria, ya que "se establecieron con lo que nos permitía el estado de alarma y muchas de esas medidas ya no tienen cobertura".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Torres ha dejado entrever que Tenerife, en caso de que suba a nivel 4, no tendrá un cierre de la actividad no esencial a las 18:00 horas, como en un principio correspondería. "Si el cierre a las 6 de la tarde trae consigo aglomeraciones en la calle, fiestas en las viviendas y potencia el consumo irresponsable porque no hay toque de queda, no es efectivo y daña la economía, así que hay que darle una vuelta", ha reconocido.

La Candelaria activa el plan de contingencia ante el aumento de ingresos por covid El paciente más joven hospitalizado por el virus tiene 15 años Redacción COPE TenerifeSanta Cruz de Tenerife 19 jul 2021 - 16:58

?? @avtorresp en @CopeCanarias sobre el recurso de casación ante el Supremo presentado ayer: "Aquí espero que nos dé la razón. No se entiende que el TSJC no haya seguido el criterio de Fiscalía que avalaba el toque de queda, una medida clave para controlar los contagios" pic.twitter.com/xWBus5XABX — Presidencia GobCan (@PresiCan) July 20, 2021

Así, el Consejo de Gobierno analizará la situación epidemiológica de Tenerife y tomará nuevas medidas en función del paraguas jurídico actual y de la evolución de los contagios. "Los días en los que tenemos una realidad de cómo va la semana son los miércoles y jueves, porque el resto tienen unos datos que pueden fluctuar; necesitamos cinco días de tendencia para ver que están bajando los contagios", ha explicado Torres.

Además, el presidente ha insistido en que la presión hospitalaria se está viendo incrementada, "no tanto como en otras olas, pero preocupa", y ha recordado que, aunque se puede comenzar a doblegar la curva en los próximos días, el efecto en los ingresos por covid tarda en notarse.