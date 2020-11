La tormenta tropical Theta dejará cielos nubosos y mucho calor en Canarias

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias (AEMET), Jesús Agüera, ha confirmado en COPE que la tormenta tropical Theta finalmente no impactará en el archipiélago, aunque sus efectos sí se dejarán sentir con un importante aumento de las temperaturas.

"Todos los modelos probabilísticos indican que va camino de Madeira y no hay posibilidad de que nos afecte directamente porque va a circular hacia el norte. Lo único que nos traerá es calor, ya que tendremos máximas por encima de los 30 grados en los próximos días, sobre todo en zonas de medianías", ha explicado

Canarias, atenta a la evolución de la tormenta subtropical Theta Este sistema de bajas presiones podría aproximarse a La Palma en los próximos días Tenerife 10 nov 2020 - 09:00

El delegado de la AEMET ha señalado además que los cielos estarán muy nubosos y no es descartable que se registren precipitaciones débiles en la provincia occidental a partir del sábado. En principio, el viento y el oleaje seguirán sin cambios.

"Una vez que Theta traspase Madeira y se encuentre con aguas frías, la tendencia es que este sistema se vaya disipando o bien gire hacia el este" ha aclarado.

Jesús Agüera también ha querido subrayar que cada vez será más frecuente que los ciclones se aproximen a Canarias en esta época del año. "El calentamiento global no solo daña a la atmósfera, también el mar sufre los efectos del cambio climático. Es por ello que los huracanes de categoría 4 o 5 ya no se ven restringidos en sus movimientos por la temperatura del agua. Ahora, toman trayectorias que no son las comunes, muchos dan la vuelta hacia el oeste, y lo peor es que tienen más entidad y mayor capacidad destructiva", ha concluido.