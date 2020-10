"El toque de queda en Canarias no aporta nada"

Con el país en vilo ante un nuevo estado de alarma que pueda decretar el toque de queda en gran parte del territorio nacional, las autoridades canarias piden que el archipiélago quede exento de restricciones más severas.

El Gobierno autonómico ya comunicó días atrás al Ministerio de Sanidad su deseo de que las islas no resulten afectadas por el toque de queda por sus buenos datos epidemiológicos. Es una petición que también secundan desde el comité científico de expertos que asesora al Ejecutivo en la crisis sanitaria. "El toque de queda en Canarias no es ni eficaz ni eficiente, no aportaría nada", asegura de forma tajante uno de sus miembros, Antonio Sierra.

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna explica a Mediodía Tenerife que lo que es necesario controlar "es que no se produzcan botellones y otras reuniones que se están realizando en domicilios y colegios mayores". Sierra cree, incluso, que el toque de queda tampoco sería efectivo en la Península, si caso, en la Comunidad de Madrid. "Habría que discutirlo", dice.

A su juicio, "el problema es que estamos pensando en restricciones más fuertes, pero lo que se está produciendo es un incumplimiento de las medidas báscias de protección individual: mascarilla, higiene de manos...". Sierra advierte de que "vemos a la gente con mascarilla en la calle, pero luego se la quitan donde no tienen que hacerlo, como en el trabajo".

Por ello, considera que hay que incidir en las sanciones. "Tienen más eficacia", asegura, "ya que es lo que ha hecho disminuir, por ejemplo, las muertes en accidentes de tráfico; no es por un cambio de conducta, sino por miedo a las consecuencias". Antonio Sierra piensa especialmente en los jóvenes y propone, entre otras cosas, hacerles ver que la crisis sanitaria provoca la carencia de puestos de trabajo, algo que les afecta especialmente a ellos".