Todo lo que debes saber sobre el certificado covid en Canarias

El Gobierno de Canarias ha decretado que, a partir del próximo lunes, el acceso a espacios interiores de uso público donde haya relación social deberá realizarse previa presentación del certificado digital covid, donde viene recogido que su portador tiene la pauta completa de vacunación, ha superado la enfermedad o se ha realizado una prueba diagnóstica de infección activa en las últimas 72 horas con resultado negativo.

Esta medida va asociada a la entrada en la isla en el nivel 4 de alerta, el máximo previsto por el Gobierno autonómico por el riesgo extremo en el que se encuentra por la pandemia. El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha destacado en COPE que se trata de una medida más para controlar los contagios, que no vale por sí misma. "Se trata de disminuir al máximo posible el riesgo de trasmisión en interiores; si tuviéramos otras medidas que no nos han dejado los jueces, nos ayudaría mucho más, pero no puede ser", ha señalado.

Canarias obliga a presentar certificado covid para acceder a espacios públicos en Tenerife La isla entrará el lunes en nivel 4 de alerta sanitaria, pero con los mismos aforos que en el nivel 3 Santa Cruz de Tenerife 22 jul 2021 - 18:11

Los detalles de la medida se conocerán una vez se publiquen en el Boletín Oficial de Canarias, pero el director del SCS ha resuelto las principales dudas.

¿A qué lugares solo se podrá acceder con certificado covid?

A priori, establecimientos de restauración, complejos alojativos, infraestructuras deportivas y espacios culturales estableces.

¿Toda la población de la isla se ve afectada?

No, los menores de edad podrán acceder al interior de esos espacios sin necesidad de aportar el certificado covid.

¿Sirve tener solo una dosis de la vacuna?

Esta es una de las principales dudas. La respuesta es negativa, solo cuenta la pauta vacunal completa, es decir, las dos dosis, salvo en el caso de Janssen, que se trata de una vacuna monodosis.

¿Vale un test de antígenos con resultado negativo?

Sí, ya que está contemplado en la estrategia nacional frente a la covid-19, pero siempre dentro del máximo de 72 horas, al igual que la PCR.

¿Y los test adquiridos en la farmacia?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No, ya que son pruebas autodiagnósticas. "Tiene que ser una prueba certificada", recalca Conrado Domínguez. En este sentido, los farmacéuticos ya advirtieron esta semana que lo ideal es realizarse esa prueba en la farmacia y, si el resultado es positivo, ponerlo en conocimiento del Servicio Canario de la Salud para confirmarlo mediante una PCR. Evidentemente, solo se podría entrar en los establecimientos interiores si esa PCR es negativa.