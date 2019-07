“En toda Europa no hay nada igual a la cultura aborigen de las Islas”

Cuando aún resuenan los aplausos tras la designación de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio de la Humanidad, no son pocas las voces que han alertado del desconocimiento, pero sobre todo, de la falta de protección de los yacimientos aborígenes. Uno de las autoridades en la materia que se han pronunciado ha sido Antonio Tejera, catedrático jubilado de Arqueología de la Universidad de La Laguna (ULL), quien asegura que “en Europa no hay nada parecido a la cultura aborigen, esto es único y por ello debemos cuidarlo”.

Sobre la declaración como Patrimonio de la Humanidad indica que “es solo la expresión de la cultura astrológica de miles de años de los bereberes, que no deja de ser el pueblo de donde provienen nuestros antepasados”.

Una cultura rica

Por otro lado, mientras que determinadas culturas fueron más conocidas, incide Tejera que “parece que por no tener metales nuestra cultura no vale, pero esto es erróneo”. Asimismo, comenta Tejera “que los aborígenes de Gran Canaria supieron expresar de forma distinta su cultura a los de la Isla de Tenerife, no digo mejor, pero sí distinta, y eso ha perdurado hasta nuestros días”