“Tienes que cumplir en la cama como mí mujer que eres”

La pesadilla se alargó durante tres años, entre el 2013 y 2016, en el norte de Tenerife, en concreto, en el municipio de Garachico. El procesado mantuvo una relación de cinco años con la víctima, que terminó en todo caso hace dos años. Según el relato de hechos que consta en el escrito de calificación de la Fiscalía al que ha tenido acceso COPE Canarias, en un momento determinado y con la excusa de su enfermedad de próstata, el acusado le solicitaba que le realizase felaciones, a lo que al principio accedía.

Sin embargo, pocas semanas después la víctima rechazó llevar a cabo esas acciones, por lo que el acusado comenzó a aumentar su violencia, que al final accedía, salvo en una ocasión en que mediante un forcejeo, la lanzó contra la cama y le sujetó los muslos, esta pudo zafarse del procesado que la agarraba fuertemente por la cabeza intentando de nuevo introducir el pene en su boca ocasionándole unas heridas en la misma.

ABUSOS CONTINUADOS

A los pocos días cuando esta se encontraba en su dormitorio, el procesado se acercó con el cinturón desabrochado, la cremallera del pantalón bajada y el calzoncillo a la vista, entrando en su habitación y consiguiendo mediante un empujón, tumbarla sobre la cama y agarrarla fuertemente por las piernas a la altura de los muslos. Fruto de esto, le dejó unos moratones pequeños en dicha zona. Finalmente tras un forcejeo y con la oposición verbal de esta en todo momento, consiguió apartarlo y abandonar el dormitorio para refugiarse en otra estancia de la vivienda.

En el transcurso de estos hechos le repetía que “Tu eres mi mujer, tú tienes que cumplir como mi mujer que eres”. Durante la convivencia el procesado de forma continua y con ánimo de menoscabar su integridad psíquica y su libertad, la menospreciaba, gritándole y con continuos insultos tales como “Hija de puta, cabrona, hedionda, asquerosa, sucia, mentirosa, falsa” y expresiones tales como “maldito el día que vine a vivir aquí, estás loca, no vales para nada. No sabes hacer nada, no sirves para nada”.

Asimismo, continúa el relato del Ministerio Fiscal, que el acusado le gritaba con el fin de ridiculizarla para que lo oyeran los vecinos. Es por ello que solicitan un total de trece años de prisión, como responsable de dos delito. El más grave, el de agresión sexual, y otro de malos tratos habituales en el ámbito doméstico. Asimismo, como medida de seguridad se requiere la adopción de prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a menos de 500 metros de la víctima.

Además, el fiscal pide que al acusado se le obligue a participar en programas formativos de igualdad de trato y no discriminación así como de educación sexual en el ámbito de la violencia de género, así como la obligación de seguir tratamiento externo en centro médico o establecimiento sociosanitario.

Por último, pide una indemnización de 6.000 euros.